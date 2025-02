Maghreb: comment un européen a payé le prix des tensions dans la région

Photo : DR

Le Maroc continue de renforcer sa politique de contrôle strict des entrées au Sahara occidental, comme en témoigne l’expulsion récente d’un journaliste espagnol, directeur du quotidien El Independiente, connu pour ses positions favorables au Front Polisario. Arrivé à Dakhla par un vol Ryanair depuis Madrid, il s’est vu refuser l’entrée sur le territoire par les services de sécurité aéroportuaires.

Cette expulsion s’inscrit dans une série de mesures similaires prises par les autorités marocaines, notamment le refus d’entrée à Laayoune de députés du Parlement basque et l’expulsion de trois autres ressortissants espagnols à Dakhla, dont un journaliste. Ces actions ont provoqué des réactions politiques en Espagne, où des députés d’extrême gauche exigent des explications diplomatiques.

Un sujet complexe socialement et politiquement

Le conflit du Sahara occidental représente l’un des plus anciens différends territoriaux en Afrique. Cette région, revendiquée à la fois par le Maroc et le Front Polisario soutenu par l’Algérie, cristallise des enjeux majeurs : contrôle des ressources naturelles, accès à l’océan Atlantique, souveraineté territoriale et autodétermination du peuple sahraoui. Les tensions diplomatiques persistent malgré les efforts de médiation de l’ONU.

Le Maroc maintient une position ferme sur ce qu’il considère comme partie intégrante de son territoire, contrôlant l’accès des observateurs internationaux et des médias étrangers. Cette stratégie vise à limiter la couverture médiatique internationale et à maîtriser le narratif autour de la situation dans la région.

Les impacts diplomatiques de ces tensions

Ces incidents diplomatiques illustrent la complexité des relations entre le Maroc et l’Espagne, ancienne puissance coloniale du Sahara occidental, et soulignent les défis persistants dans la résolution de ce conflit territorial qui influence profondément les dynamiques régionales en Afrique du Nord. D’autres puissances, notamment l’Algérie, se retrouvent aussi au coeur de vives polémiques à ce sujet, que ce soit au niveau local, avec le Maroc ou plus globalement.