Maghreb: des centaines de caméras pour des autoroutes plus sûres

Photo d'illustration de afiq fatah - Unsplash

La surveillance et la prévention des accidents sur les axes routiers majeurs représentent un enjeu crucial pour la sécurité publique. Face à l’augmentation des incidents routiers ces dernières années, le Maroc déploie une stratégie ambitieuse de modernisation de son réseau autoroutier, avec notamment l’installation massive de systèmes de vidéosurveillance de dernière génération.

Le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a révélé que 2 000 caméras sont déjà en fonction sur le réseau autoroutier national. Cette infrastructure de surveillance s’inscrit dans un programme plus vaste de renforcement sécuritaire, incluant notamment un accord tripartite pour la protection des passages supérieurs et des ponts. La première phase de ce projet, qui concernait 85 passages, est achevée, tandis que la seconde phase, visant 46 passages supplémentaires, est actuellement en cours de réalisation.

Publicité

Le plan de modernisation comprend également l’utilisation de technologies vertes, avec le déploiement de l’énergie solaire pour l’éclairage des stations de péage, des aires de repos et des zones à forte affluence. La sécurité routière sera renforcée par l’installation de bandes d’alerte sur la chaussée, destinées à prévenir les accidents liés à la somnolence au volant.

Pour répondre aux défis spécifiques du transport routier, 17 nouvelles voies d’arrêt d’urgence dédiées aux poids lourds seront créées. Une réglementation plus stricte encadrera le transport d’engins lourds, avec des restrictions horaires et un contrôle renforcé assuré par la Gendarmerie royale.

La modernisation concerne aussi les services d’urgence, avec des véhicules d’assistance équipés de systèmes de communication avancés permettant une intervention plus rapide. En parallèle, des mesures préventives sont prévues pour empêcher l’accès des animaux et des piétons aux autoroutes, notamment par l’installation de clôtures et l’organisation de patrouilles dédiées. Une campagne de sensibilisation sera menée auprès des riverains, en collaboration avec les autorités locales, les forces de sécurité et les établissements scolaires, pour prévenir les comportements à risque comme le pâturage en bordure d’autoroute.