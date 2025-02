Maghreb: des drones pour protéger cette ville

Casablanca - Maroc (Ph. Expedia)

Dans le cadre des préparatifs pour la Coupe du Monde 2030, que le Maroc co-organisera avec l’Espagne et le Portugal, les autorités de la région de Casablanca-Settat intensifient leur surveillance des carrières sauvages. En collaboration avec les services de l’Équipement et de l’Eau, elles ont déployé des drones pour cartographier l’exploitation illégale des carrières de sable le long des axes routiers en développement.

Ces relevés aériens, effectués notamment entre Casablanca, Nouaceur, Berrechid, Tit Mellil et Rabat, ont permis d’identifier plusieurs infractions. Les images collectées ont révélé l’extension non autorisée de carrières par des entreprises de construction chargées des chantiers routiers, conduisant à la préparation de procès-verbaux qui seront transmis au parquet.

Des entreprises hors-la-loi face aux autorités

L’audit a mis en lumière l’extraction illégale de « Toufna » (sable jaune) par certaines entreprises pour approvisionner leurs chantiers. Plus préoccupant encore, ces sites sont souvent abandonnés sans mesures de sécurité une fois les travaux achevés, créant des zones dangereuses, notamment des mares boueuses suite aux récentes précipitations qui menacent la sécurité des habitants des douars voisins.

La législation marocaine impose pourtant des règles strictes pour l’exploitation des carrières, incluant le paiement de taxes et le respect de normes spécifiques pour l’extraction et le transport des matériaux. Les entreprises en infraction s’exposent à des sanctions financières et administratives importantes, pouvant aller jusqu’à la fermeture de leurs activités.

Contrôles renforcés et mesures préventives

Cette campagne de contrôle s’inscrit dans une démarche plus large, marquée notamment par la visite surprise du Wali de la région, Mohamed Mhidia, accompagné des gouverneurs locaux, sur les chantiers de réhabilitation des axes autoroutiers. L’objectif est de garantir une exploitation responsable des ressources tout en permettant l’avancement des projets d’infrastructure nécessaires au développement de la région.