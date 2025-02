Maghreb: des terres rares interdites d’exploitation, voici la raison

Shutterstock

Les terres rares, bien que souvent méconnues du grand public, représentent une ressource stratégique et économique de premier plan. Ces minéraux, essentiels à la fabrication de technologies de pointe, sont au cœur d’enjeux financiers et environnementaux majeurs. Au Maghreb, et plus particulièrement en Algérie, leur exploitation fait l’objet de débats et de décisions politiques significatives. Récemment, le gouvernement a pris des mesures pour encadrer strictement l’extraction de ces ressources, allant jusqu’à interdire l’exploitation de certaines terres rares. Cette décision s’inscrit dans une stratégie visant à préserver ces richesses pour les générations futures, tout en redynamisant le secteur minier national.

Une stratégie minière en mutation

L’adoption récente d’un nouveau code des mines par le Conseil des ministres marque un tournant dans la politique minière algérienne. Ce texte, qui doit encore être validé par le Parlement, vise à moderniser et à relancer un secteur considéré comme essentiel pour l’économie du pays. Parmi les mesures phares figurent l’encouragement à l’investissement privé, la simplification des procédures administratives et l’introduction de technologies modernes pour optimiser l’exploitation des ressources minérales. Cependant, cette ouverture à l’investissement s’accompagne d’une restriction notable : l’interdiction d’exploiter certaines terres rares. Cette décision, justifiée par la volonté de préserver ces ressources pour l’avenir, souligne l’importance stratégique accordée à ces minéraux.

Des projets miniers prioritaires

Parallèlement à cette interdiction, le gouvernement algérien a mis en avant plusieurs projets miniers d’envergure, destinés à relancer l’industrie minière nationale. Parmi eux, la mine de fer de Gara Djebilet, le projet de phosphate intégré de Tébessa et la mine de zinc de Oued Amizour occupent une place centrale. Le président Abdelmadjid Tebboune a insisté sur l’accélération de ces projets et le respect des délais de livraison, témoignant de l’urgence de redynamiser ce secteur. Ces initiatives s’inscrivent dans une vision à long terme, visant à diversifier l’économie et à réduire la dépendance aux hydrocarbures.

Transparence et modernisation

Pour accompagner cette stratégie, le gouvernement a également mis l’accent sur la nécessité de moderniser les processus administratifs et de garantir la transparence dans la gestion des investissements miniers. Le recours aux nouvelles technologies est présenté comme une solution pour éliminer la bureaucratie et attirer davantage d’investisseurs, tant locaux qu’étrangers. Cette approche vise à créer un environnement propice au développement du secteur, tout en assurant un contrôle rigoureux des ressources naturelles.

Un équilibre entre exploitation et préservation

La décision d’interdire l’exploitation de certaines terres rares reflète une volonté de concilier développement économique et préservation des ressources. En effet, ces minéraux, bien que lucratifs, sont souvent associés à des impacts environnementaux et sociaux importants. En les excluant des investissements immédiats, l’Algérie cherche à préserver ces richesses pour les générations futures, tout en explorant des alternatives pour exploiter d’autres ressources minérales. Des travaux de recherche et d’exploration sont d’ailleurs en cours pour identifier le potentiel du pays en la matière, avec déjà 14 minéraux rares, critiques ou précieux recensés.