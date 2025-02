Maghreb: deux pays unissent leurs forces dans ce domaine

© Pixabay

La coopération universitaire et scientifique constitue un pilier fondamental pour le développement des relations bilatérales entre nations. Le renforcement des liens académiques entre l’Algérie et la Mauritanie vient de franchir une nouvelle étape significative avec la signature d’un programme exécutif visant à intensifier les échanges et la collaboration dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

La signature de cet accord stratégique s’est tenue à Alger sous l’égide du ministre algérien de l’Enseignement supérieur, M. Kamel Baddari, et de son homologue mauritanien, M. Yacoub Ould Moine. Ce nouveau cadre de coopération académique s’articule autour de plusieurs axes prioritaires, notamment l’énergie, la santé, l’agriculture et l’alimentation.

Le programme ambitionne de répondre aux défis contemporains auxquels font face les deux sociétés. M. Baddari souligne l’importance de développer la recherche académique pour apporter des solutions scientifiques et technologiques concrètes aux problématiques communes. Cette approche pragmatique témoigne de la volonté des deux pays de mettre l’expertise universitaire au service du développement social.

Le ministre mauritanien a mis en exergue la dimension dynamique de cet accord, particulièrement en ce qui concerne la mobilité étudiante. Cette initiative s’inscrit dans une logique de continuité et d’approfondissement des relations académiques existantes entre les deux nations. Le programme exécutif permettra d’établir des mécanismes concrets pour stimuler le développement du secteur de l’enseignement supérieur dans les deux pays.