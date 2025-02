Maghreb-Europe : coopération en vue dans le domaine spatiale

Photo unsplash

La conquête de l’espace est devenue un enjeu majeur pour bon nombre de pays. En effet, chaque pays essaie de se positionner sur une portion de cet immense espace. L’Afrique n’est pas en reste de cette course effrénée et développe sa propre stratégie pour ne pas se faire trop distancer.

Prenons le cas de l‘Algérie. Le pays renforce sa présence dans l’industrie spatiale en multipliant les partenariats stratégiques. Dernière initiative en date : un pacte en discussion avec la Slovénie, un acteur clé du secteur spatial européen. Cette collaboration vise à moderniser les capacités algériennes, en exploitant les technologies spatiales pour des secteurs stratégiques comme la gestion de l’eau, l’agriculture et l’exploration minière.

Une rencontre entre l’Agence spatiale algérienne (ASAL) et le Bureau spatial slovène a récemment eu lieu à Alger. L’objectif est d’établir les bases d’une coopération avancée pour le transfert de technologies et l’échange d’expertise. La Slovénie, membre à part entière de l’Agence spatiale européenne, possède une expertise reconnue en télédétection, observation de la Terre et gestion des données spatiales. Un atout majeur pour l’Algérie, qui souhaite utiliser l’imagerie satellitaire pour mieux gérer ses ressources naturelles et optimiser ses infrastructures stratégiques.

L’Algérie ne cache pas ses ambitions spatiales. Depuis plusieurs années, le pays développe un programme visant à utiliser l’espace comme un levier de développement technologique et économique. Loin d’être un novice dans le domaine, l’Algérie a déjà mis en orbite plusieurs satellites au fil des ans, dont AlSat-1 et AlSat-2 dédiés à l’observation terrestre.

Avec ce nouveau partenariat, le pays maghrébin cherche à passer à la vitesse supérieure en intégrant des technologies plus avancées et en s’appuyant sur des partenaires européens expérimentés. Cette alliance avec la Slovénie marque une étape décisive dans la stratégie spatiale algérienne. Si elle se concrétise, elle pourrait ouvrir la voie à d’autres collaborations internationales, consolidant ainsi la place de l’Algérie dans le club des nations africaines les plus actives dans le domaine spatial.