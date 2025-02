Maghreb-Europe : signature de partenariat pour renforcer ce secteur agricole

Photo de James Baltz sur Unsplash

Les pays du pourtour méditerranéen possèdent un incroyable potentiel dans le domaine de l’agriculture. Dans cette zone, le climat permet la culture de nombreuses variétés agricoles. La Tunisie par exemple possède un potentiel qui n’attend qu’à être exploité et qui attire divers investisseurs.

Le pays maghrébin, conscient de son immense potentiel agricole, mise sur des alliances stratégiques pour renforcer son secteur. Dernière initiative en date : la signature d’une convention entre l’Association pour l’Agriculture Durable, l’Association de coopération de la filière française des huiles et protéines végétales et l’Agence Française de Développement.

Publicité

Cet accord vise à accélérer le développement de la filière colza en Tunisie, un secteur porteur à la fois pour l’autosuffisance alimentaire et pour l’exportation. Dans un contexte où la Tunisie cherche à réduire sa dépendance aux importations de matières premières agricoles, cette initiative s’inscrit dans un cadre plus large de coopération avec la France. Elle s’aligne également sur les objectifs de modernisation du secteur agroalimentaire tunisien, en apportant des solutions techniques et financières adaptées aux agriculteurs locaux.

Le colza, en plus d’être une culture stratégique pour la production d’huiles végétales et de protéines, offre des opportunités intéressantes pour la diversification des revenus agricoles. En améliorant les rendements et en favorisant des pratiques durables, la Tunisie pourrait renforcer sa compétitivité sur le marché régional et international.

Ce partenariat franco-tunisien illustre une volonté commune de structurer des filières agricoles performantes, en intégrant innovation et durabilité. Il traduit aussi une ambition plus large, elle de faire de la Tunisie un acteur majeur de l’agriculture méditerranéenne, tout en répondant aux défis du changement climatique et de la sécurité alimentaire.