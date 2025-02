Maghreb : face à la sécheresse, ce pays veut importer des moutons d’Australie

Ces dernières années, le Maroc a subi de plein fouet les effets néfastes de la sécheresse. Le royaume chérifien ne cesse d’activer divers leviers pour amortir les différents chocs. Confronté à une sécheresse persistante depuis 6 ans, le pays adopte une nouvelle stratégie pour répondre aux besoins croissants de sa population en viande ovine.

En effet, le gouvernement a annoncé l’importation de 100 000 moutons en provenance d’Australie, une première à cette échelle, dans le cadre d’un accord visant à stabiliser l’approvisionnement du marché national. La sécheresse qui frappe le royaume a fortement impacté l’élevage et la production de viande. Le déficit hydrique a réduit les pâturages, augmenté le coût de l’alimentation du bétail et conduit à une baisse du cheptel national.

Cette situation a non seulement fragilisé les éleveurs, mais aussi fait grimper les prix de la viande rouge sur le marché local, une denrée dont la consommation moyenne au Maroc atteint 17 kg par habitant et par an, l’une des plus élevées d’Afrique. L’Australie, réputée pour son expertise dans l’élevage extensif et son importante production de viande ovine, s’impose comme un partenaire de choix pour le Maroc.

Ce pays dispose de vastes prairies et d’un cheptel adapté aux conditions arides, ce qui garantit un approvisionnement stable et compétitif. L’accord signé entre les deux pays devrait permettre de répondre à la demande nationale tout en assurant une qualité sanitaire conforme aux normes marocaines.

Si cette initiative vise à atténuer les effets de la sécheresse sur l’offre locale, elle soulève également des questions sur la dépendance du Maroc aux importations alimentaires et sur la durabilité de ce modèle. À terme, le royaume devra renforcer ses stratégies de résilience agricole pour assurer une autonomie durable en matière d’élevage et de production de viande.