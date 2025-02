Maghreb: investissement colossal dans un projet de carburant solaire

Photo de Biel Morro sur Unsplash

La région du Maghreb s’affirme progressivement comme un hub pour des initiatives technologiques et énergétiques ambitieuses. Parmi ces projets, la production de carburant solaire occupe une place notable, avec l’annonce récente d’un investissement majeur au Maroc. Ce projet, porté par l’entreprise suisse Synhelion, s’inscrit dans une dynamique régionale visant à exploiter les ressources naturelles abondantes et à positionner le Maghreb comme un acteur clé dans la transition énergétique mondiale.

Synhelion, une start-up issue de l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), prévoit d’investir 1 milliard de dollars (soit dix milliards de dirhams) pour développer une usine de production de carburant synthétique durable au Maroc. Cette initiative s’appuie sur une technologie innovante appelée Sun-to-Liquid, qui utilise des champs de miroirs mobiles pour concentrer les rayons solaires vers un récepteur central. Ce procédé permet d’atteindre des températures dépassant 1 000 degrés Celsius, une condition essentielle pour la synthèse du carburant. Selon les estimations, cette installation pourrait produire environ 100 000 tonnes de carburant solaire par an.

Le choix du Maroc comme site d’implantation n’est pas fortuit. Gianluca Ambrosetti, PDG et cofondateur de Synhelion, a souligné trois facteurs déterminants : l’ensoleillement exceptionnel du pays, la disponibilité des matières premières nécessaires au processus de production, et la présence d’un écosystème industriel solide. Ces éléments combinés offrent un environnement propice au déploiement de technologies de pointe. Cette décision a été confirmée lors d’une rencontre entre Ambrosetti et le ministre marocain de l’investissement, Karim Zidane, en marge du Forum économique mondial de Davos.

Fondée en 2016, Synhelion s’est rapidement imposée comme un acteur innovant dans le domaine des énergies renouvelables. La société, basée à Zurich, a développé des centrales solaires utilisant des miroirs pour concentrer la chaleur du soleil, une technologie qui a attiré l’attention de la communauté internationale. Depuis 2023, Synhelion fait partie de la communauté des innovateurs mondiaux du WEF, renforçant ainsi sa crédibilité et son influence dans le secteur.

Ce projet marocain s’inscrit dans une tendance plus large de diversification énergétique et de réduction de la dépendance aux combustibles fossiles. En exploitant l’énergie solaire pour produire du carburant synthétique, Synhelion contribue à ouvrir la voie vers une économie plus durable. Le Maroc, de son côté, renforce sa position de leader régional dans le domaine des énergies renouvelables, tout en attirant des investissements étrangers de grande envergure.