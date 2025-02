Maghreb: investissement massif dans des zones industrielles

Photo : © REUTERS/Youssef Boudlal

L’écosystème industriel marocain s’apprête à connaître une transformation majeure avec le déploiement d’un programme d’envergure pour le développement des zones industrielles. Le ministère de l’Industrie et du Commerce mobilise 7,36 milliards de dirhams pour l’aménagement de 1150 hectares dédiés aux activités industrielles et économiques, marquant ainsi une étape cruciale dans la stratégie de développement économique du Royaume.

La dynamique de ce projet s’inscrit dans une vision globale, comme l’a souligné Akram Allaoui, Directeur des zones industrielles au ministère. Cette initiative prend une dimension particulière avec la signature de 16 conventions en 2024, représentant un investissement total de 37,6 milliards de dirhams, destinées à la création de zones d’accélération industrielle et de développement économique.

L’innovation occupe une place centrale dans cette stratégie avec l’intégration de pépinières d’entreprises au sein des nouvelles zones. Ces structures offriront aux start-ups et PME un environnement propice à leur développement, incluant un accompagnement technique et logistique personnalisé. Cette approche vise à stimuler l’émergence d’un tissu entrepreneurial dynamique et innovant.

La modernisation des infrastructures constitue également un axe prioritaire du programme. Les zones industrielles bénéficieront d’améliorations significatives en matière de sécurité et de transport. Ces aménagements visent à optimiser les conditions de travail et à réduire les coûts opérationnels des entreprises implantées.

Le projet intègre une dimension environnementale et sociale forte, reflétant l’engagement du Maroc vers un développement industriel durable. Cette approche équilibrée renforce l’attractivité du Royaume comme hub économique régional et international, tout en créant un environnement favorable à la croissance des entreprises locales et à l’attraction des investissements étrangers.