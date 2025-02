Maghreb: des drones chinois pour renforcer l’arsenal militaire d’un pays

Drone chinois TB-001. Ph : DR

Face aux enjeux sécuritaires croissants et à l’évolution constante des menaces régionales, la modernisation des capacités militaires s’impose comme une priorité stratégique pour les nations. Le Royaume du Maroc poursuit cette dynamique en enrichissant son arsenal aérien avec l’acquisition du drone TB-001, une plateforme aérienne sophistiquée conçue par l’industrie chinoise de défense.

Surnommé le « Scorpion à double queue« , cet aéronef sans pilote se distingue par ses caractéristiques techniques impressionnantes. Issu des ateliers de Sichuan Tengden Sci-Tech Innovation Co. Ltd, le TB-001 affiche une autonomie remarquable de 40 heures en vol et peut évoluer jusqu’à une altitude de 10 000 mètres. Ses dimensions généreuses – 18 mètres d’envergure, 8,8 mètres de longueur et 2,7 mètres de hauteur – lui confèrent une présence imposante dans le ciel marocain.

La polyvalence opérationnelle de ce drone bimoteur constitue l’un de ses atouts majeurs. Au-delà de ses capacités de reconnaissance et d’attaque, le TB-001 peut être déployé pour des missions humanitaires, des opérations de sauvetage et des patrouilles de surveillance. Sa structure, principalement composée de matériaux composites, lui permet d’emporter jusqu’à 1,5 million de munitions tout en conservant une agilité optimale.

L’investissement consenti par les Forces armées royales pour cette acquisition témoigne d’une vision stratégique réfléchie. Avec un coût unitaire estimé à environ 280 000 dollars, le TB-001 représente un compromis intéressant entre capacités opérationnelles et considérations budgétaires. Son rayon d’action de 8 500 kilomètres, couplé à sa masse maximale au décollage de 1 950 kilogrammes, en fait un atout précieux pour la surveillance et la défense du territoire marocain.