Maghreb: la Banque mondiale apporte son appui pour cet événement majeur

© Photo DR

Lors d’une rencontre à Rabat ce mercredi, Ousmane Dione, vice-président de la Banque mondiale pour la région MENA, a réaffirmé l’engagement de son institution à soutenir le Maroc dans ses préparatifs pour la Coupe du monde de football 2030. Cette collaboration vise à transformer les investissements et projets d’infrastructure en moteurs de création d’emplois, d’amélioration de la compétitivité et de croissance économique pour le Royaume.

Le ministre Délégué Chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, a souligné les réformes structurelles et les stratégies sectorielles initiées sous la direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Ces initiatives ont dynamisé l’économie marocaine tout en renforçant les fondements de l’État social, notamment grâce aux progrès réalisés dans les domaines des infrastructures ferroviaires et sportives, de la protection sociale, du développement durable et de l’équilibre territorial.

Publicité

Des préparatifs stratégiques pour un impact maximal

Le gouvernement marocain considère les préparatifs de la Coupe du Monde 2030 comme une opportunité exceptionnelle pour amplifier la dynamique de croissance et de développement du pays. Les efforts se concentrent sur les secteurs de l’emploi, de l’entrepreneuriat, du tourisme, de l’artisanat et du transport, qui devraient tous bénéficier de l’organisation de cet événement international majeur.

La Banque mondiale, à travers ses divers programmes de soutien, entend accompagner le Maroc dans cette aventure sportive et économique. L’institution financière internationale reconnaît les avancées réalisées par le Royaume dans plusieurs domaines clés et souhaite contribuer à consolider ces acquis tout en favorisant de nouvelles opportunités de développement.

Vers un héritage durable au-delà du tournoi

L’organisation de la Coupe du Monde 2030 représente bien plus qu’un simple événement sportif pour le Maroc. Elle constitue un levier de transformation socio-économique dont les retombées positives devraient perdurer bien au-delà de la compétition, permettant au pays de rayonner au niveau international.