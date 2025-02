Maghreb: la police chinoise s’inspire de l’expérience d’un pays

Crédit Photo: CCTV Image d'illustration de policiers chinois.

Le partage d’expériences et de bonnes pratiques entre les forces de sécurité de différents pays constitue un levier essentiel pour renforcer les capacités opérationnelles et améliorer les méthodes d’intervention. C’est dans cette optique qu’une délégation de la police chinoise, dirigée par M. Kai Zhang, chargé de coordination des affaires policières à l’ambassade de Chine en Algérie, s’est rendue au siège du Groupe des opérations spéciales de la police (GOSP) à Alger. Cette visite s’inscrit dans le cadre des échanges bilatéraux visant à approfondir la coopération entre les deux pays en matière de sécurité.

La délégation chinoise a été accueillie par les responsables du GOSP, qui ont présenté un aperçu détaillé de la structure, des missions et des moyens techniques déployés par cette unité d’élite. Une présentation visuelle, adaptée en langue chinoise, a permis aux visiteurs de mieux comprendre les tâches constitutionnelles du GOSP, ainsi que les équipements spécialisés utilisés lors des interventions tactiques. Cette démonstration a mis en lumière l’expertise et les ressources technologiques avancées dont dispose la police algérienne pour répondre à des situations complexes.

En complément de cette présentation, des exercices de simulation ont été organisés pour illustrer le niveau de préparation opérationnelle des membres du GOSP. Ces démonstrations, couvrant divers scénarios, ont permis à la délégation chinoise d’apprécier la maîtrise technique et la rigueur des forces spéciales algériennes. Ces échanges pratiques ont également offert l’opportunité de discuter des approches et des stratégies communes en matière de gestion des crises et de maintien de l’ordre.

Cette visite s’inscrit dans une dynamique de renforcement des relations entre les forces de sécurité algériennes et chinoises. Elle témoigne de la volonté des deux parties à mutualiser leurs savoir-faire et à explorer de nouvelles pistes de collaboration. À travers ces initiatives, les deux pays aspirent à consolider leur coopération dans des domaines stratégiques, tout en contribuant à la stabilité et à la sécurité régionales.

La délégation chinoise a exprimé son intérêt pour les méthodes employées par le GOSP, soulignant l’importance de tels échanges pour enrichir les pratiques policières. De son côté, l’Algérie a réaffirmé son engagement à poursuivre ce dialogue constructif, dans un esprit de partenariat et de confiance mutuelle. Ces rencontres bilatérales ouvrent ainsi la voie à une coopération renforcée, bénéfique pour les deux parties.