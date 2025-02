Maghreb : le sélectionneur d’une équipe nationale bientôt remercié ?

Photo Unsplash

Les mois à venir s’annoncent très intense pour de nombreuses équipes nationales de football africaines. En effet, en décembre prochain sera donné le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc. Il y aura aussi le dernier round en ce qui concerne les qualifications pour la Coupe du monde 2026.

L’Algérie a de grandes ambitions. Les Fennecs veulent non seulement faire très bonne figure au Maroc et réussir également à se qualifier pour le mondial 2026. La fédération algérienne a mis la barre très haut et le sélectionneur des Fennecs, Vladimir Petkovic n’a pas droit à l’erreur.

Selon des sources bien introduites, l’avenir du technicien bosnien est lié à la participation ou non des Fennecs à la Coupe du monde 2026. Rappelons que pour les éliminatoires du mondial, les champions d’Afrique 2019 sont logés au sein du groupe G en compagnie du Mozambique, de la Somalie, de la Guinée Conakry, du Botswana et de l’Ouganda. Les Fennecs sont en tête de ce groupe avec 6 points.

Vladimir Petkovic sait donc ce qui lui reste à faire. Soit, il qualifie l’Algérie pour la Coupe du monde aux États-Unis, Mexique, Canada, soit il risque de se faire éjecter du banc. Pour le moment en tout cas, il tient le bon bout, mais il reste encore de nombreux matchs avant de connaître le nom des sélections qui vont représenter l’Afrique à la plus grande compétition de football de la planète.

L’Algérie est une grande nation de football. Absents du mondial au Qatar, les hommes de Petkovic veulent mettre toutes les chances de leur côté pour être du voyage aux USA-Canada-Mexique. Vladimir Petkovic, qui est un coach expérimenté, est attendu au tournant.