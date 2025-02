Maghreb: les griefs de la France contre ce pays, une relation toxique

Bruno Retailleau (PHOTO ARCHIVES AFP/JULIEN DE ROSA)

Les relations franco-algériennes demeurent marquées par l’héritage douloureux de la colonisation française (1830-1962) et de la guerre d’indépendance qui s’acheva par les accords d’Évian en 1962. Depuis six décennies, ces deux pays entretiennent des rapports complexes, oscillant entre coopération économique, partenariats culturels et crises diplomatiques récurrentes. Les questions mémorielles non résolues, les enjeux migratoires, et les désaccords géopolitiques constituent la toile de fond d’une relation souvent qualifiée de « passionnelle« . La présence d’une importante diaspora algérienne en France et les intérêts économiques mutuels créent une interdépendance paradoxale, où la cordialité officielle peut rapidement céder place à des tensions ouvertes. Ces derniers mois, plusieurs incidents ont ravivé les frictions entre Paris et Alger, mettant en lumière des désaccords profonds qui fragilisent leurs rapports diplomatiques.

Le blocage des expulsions: pomme de discorde majeure entre Paris et Alger

L’affaire de l’attentat de Mulhouse du 22 février cristallise les reproches français envers l’Algérie. Le principal suspect, un ressortissant algérien trentenaire fiché pour radicalisation, avait fait l’objet de multiples tentatives d’expulsion. Selon Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur, les autorités algériennes auraient refusé à dix reprises de délivrer les documents nécessaires à son renvoi. François Bayrou, Premier ministre, a même évoqué « quatorze refus », qualifiant la situation d’ »inacceptable« .

Cette affaire illustre une problématique plus générale: en 2024, seulement 42% des 5 000 demandes de laissez-passer consulaires émises par la France ont reçu une réponse favorable d’Alger dans les délais requis, d’après les données de la Direction générale des étrangers en France. Pour justifier ces refus, les autorités algériennes contestent fréquemment la nationalité des personnes concernées. Ils remettent notamment en question la nationalité de personnes ayant détruit leur passeport, faisant ainsi échouer des procédures d’éloignement qui, selon une source proche du dossier, affaiblissent délibérément la position française.

Face à cette situation, Paris durcit le ton. Le gouvernement français a demandé à Jean-Noël Barrot de préparer un rapport ciblant 19 pays, dont l’Algérie, avec lesquels la France rencontre des difficultés pour renvoyer les étrangers en situation irrégulière. François Bayrou a également annoncé que son gouvernement demanderait « que soient réexaminés la totalité des accords [de 1968] et la manière dont ces accords sont exécutés ».

Tensions diplomatiques accrues: entre positionnement géopolitique et querelles d’influence

La question du Sahara occidental constitue un autre point d’achoppement majeur. Fin juillet, la France a officiellement soutenu le plan d’autonomie marocain pour ce territoire disputé, position réaffirmée par Emmanuel Macron lors d’une visite récente au Maroc. Cette prise de position a provoqué l’irritation d’Alger, traditionnellement favorable au Front Polisario et à l’autodétermination du peuple sahraoui.

Toutefois, l’entourage de Bruno Retailleau affirme que ce différend n’a pas impacté tous les aspects de la coopération bilatérale. « Dans la semaine qui a suivi son retour en France, on a obtenu 43 laissez-passer consulaires d’Alger », précise-t-on.

Les activités de certains influenceurs algériens sur les réseaux sociaux ont également alimenté les tensions ces dernières semaines. Ces personnalités, suivies par des millions d’internautes, contribuent parfois à exacerber les sentiments anti-français dans la sphère numérique algérienne.

La relation franco-algérienne semble désormais entrée dans une phase de réévaluation critique. Paris souhaite redéfinir les termes de sa coopération avec Alger, notamment concernant les accords migratoires, alors que l’Algérie continue de faire valoir sa souveraineté dans ses décisions. Cette situation témoigne des défis persistants dans la construction d’un partenariat équilibré entre deux nations dont l’histoire commune reste source de passions et de différends.