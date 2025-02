Maghreb : l’OMS lance un appel aux jeunes dans ce domaine

Chaque année, près de 1,35 million de personnes perdent la vie sur les routes, avec des millions d’autres blessées, un constat alarmant qui concerne tant les économies en développement que les nations industrialisées. Les routes, véritable carrefour de vie quotidienne, demeurent le théâtre d’accidents aux conséquences humaines et économiques considérables. Face à ce défi persistant, l’engagement de divers acteurs se fait crucial pour instaurer un environnement routier plus sûr et mieux adapté aux enjeux actuels.

Un constat mondial et l’implication des jeunes

Lors d’une séance d’ouverture tenue à Marrakech, une assemblée réunissant des représentants du mouvement mondial pour la sécurité routière, l’Organisation mondiale de la Santé a réaffirmé l’importance de mobiliser la jeunesse pour transformer la sécurité sur les routes. Le directeur général de l’OMS, représenté par Etienne Krug, a souligné que les jeunes, souvent victimes des accidents de la route, disposent également du potentiel nécessaire pour influencer les politiques publiques en matière de mobilité et de sécurité. La présentation a fait écho aux efforts déployés par divers pays ces dix dernières années, avec une attention particulière portée sur l’amélioration des transports publics et la mise en place d’infrastructures dédiées aux cyclistes et aux piéton.

Vers des routes repensées et sécurisées

À l’approche de la 4ᵉ Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière, prévue du 18 au 20 février à la cité Ocre, l’initiative marocaine s’inscrit dans une démarche visant à réévaluer les pratiques en matière de mobilité. L’assemblée de Marrakech a offert un espace d’échange et d’innovation, où chaque contribution, des progrès réalisés par les infrastructures urbaines aux initiatives portées par la jeunesse, se conjugue pour réduire les risques sur les routes. La collaboration étroite entre l’OMS, les Nations Unies et les organismes nationaux de sécurité routière témoigne d’une volonté collective de mettre en œuvre des mesures concrètes et adaptées aux réalités locales, tout en tenant compte de la portée universelle des enjeux.

Face aux chiffres inquiétants et aux conséquences quotidiennes des accidents, l’appel lancé aux jeunes réaffirme la nécessité de repenser la mobilité en impliquant directement ceux qui en subissent les impacts. Cette démarche vise à transformer les défis actuels en opportunités pour une circulation routière plus sûre, efficace et responsable, en conjuguant expertise, innovation et engagement citoyen.