Maghreb : menace terroriste déjouée, armes et explosifs saisis

Photo : DR

Le mercredi 19 février 2025, les autorités marocaines ont mené une vaste opération de sécurité visant à neutraliser une cellule terroriste affiliée au groupe État islamique au Sahel. Douze individus, âgés de 18 à 40 ans, ont été interpellés simultanément dans plusieurs villes du royaume, notamment Tanger, Casablanca, Fès et Laâyoune. Selon la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), cette cellule était en contact avec un haut responsable de Daech basé dans la région sahélienne et projetait des attaques contre des infrastructures. L’opération a mobilisé d’importants moyens, incluant des drones de reconnaissance, des unités cynotechniques et des véhicules blindés. Les forces de l’ordre ont agi à l’aube pour éviter toute riposte des suspects et assurer le succès du coup de filet. L’intervention coordonnée a permis de saisir plusieurs armes blanches, des sommes d’argent ainsi que des explosifs artisanaux en cours de fabrication.

Les perquisitions menées dans les domiciles des suspects ont révélé des preuves accablantes, notamment un colis piégé constitué d’une cocotte-minute remplie de clous et de produits chimiques destinés à la fabrication d’engins explosifs. D’après les enquêteurs, ces individus prévoyaient de cibler des installations sécuritaires et économiques sensibles, ainsi que des intérêts étrangers sur le territoire marocain. L’analyse du matériel saisi confirme que le groupe suivait des instructions précises de la part de commanditaires opérant depuis le Sahel, une région où l’État islamique a renforcé sa présence ces dernières années. Les forces de sécurité marocaines, qui surveillaient cette cellule depuis plusieurs mois, estiment avoir empêché un attentat d’une grande ampleur.

Ce démantèlement marque la deuxième opération réussie contre une cellule affiliée à l’État islamique en moins d’un mois. Le 26 janvier dernier, quatre suspects avaient été arrêtés près de Casablanca, confirmant une stratégie de recrutement active visant la radicalisation de jeunes Marocains. Le pays, reconnu pour son efficacité en matière de lutte antiterroriste, mise sur une approche alliant surveillance proactive, coopération internationale et programmes de déradicalisation pour limiter la menace. Les douze suspects arrêtés lors de cette dernière opération ont été placés en garde à vue et font l’objet d’une enquête approfondie afin de déterminer l’étendue de leurs connexions et les cibles précises qu’ils envisageaient d’attaquer.