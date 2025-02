Maghreb: reprise d’un complexe gazier après un incendie

Photo de Quinten de Graaf sur Unsplash

Fin 2024, le complexe de traitement de gaz d’Alrar, situé dans la wilaya d’Illizi au sud de l’Algérie, a été confronté à un incendie affectant l’une de ses unités de production, le train 1. Cet incident avait temporairement perturbé les activités du site, mais les opérations ont depuis repris. Selon une annonce faite par Sonatrach le 12 février, trois des quatre trains du complexe sont désormais pleinement fonctionnels, marquant ainsi une étape importante dans la réhabilitation de l’infrastructure.

Le complexe gazier d’Alrar, un pilier de la production énergétique algérienne, traite quotidiennement d’importantes quantités de gaz naturel. L’incendie survenu en novembre dernier avait nécessité l’isolement et la sécurisation du train 1, tout en laissant les autres unités en attente de remise en service. Aujourd’hui, avec la reprise des activités sur trois trains, le complexe se rapproche de sa capacité maximale de traitement, estimée à 18 millions de mètres cubes de gaz par jour. Les travaux de réhabilitation du train 1 restent en cours, bien que Sonatrach n’ait pas encore communiqué de délai précis pour son retour en service.

Publicité

Cette reprise opérationnelle souligne la capacité de Sonatrach à gérer efficacement les défis techniques et à maintenir ses engagements contractuels sur le marché international de l’énergie. La société publique algérienne continue de renforcer sa position stratégique dans le secteur énergétique mondial, notamment à travers des projets d’envergure tels que la construction d’une usine de production d’éther méthyle tertiobutylique (MTBE) au sein du complexe gazier et pétrochimique d’Arzew, dont la mise en service est prévue pour juin 2025.

Un complexe gazier joue un rôle central dans l’économie d’un pays, notamment en contribuant à la sécurité énergétique et en générant des revenus substantiels grâce à l’exportation de gaz naturel. En traitant et en transformant le gaz brut en produits utilisables, il alimente les industries locales, soutient la production d’électricité et fournit des matières premières pour la pétrochimie, stimulant ainsi divers secteurs économiques. De plus, ces infrastructures créent des emplois directs et indirects, renforcent les compétences techniques locales et attirent des investissements étrangers.