Maghreb: ruée vers les ressources de ce pays

L’Algérie affirme sa position dominante sur le marché énergétique mondial avec un appel d’offres qui a séduit 36 entreprises internationales majeures. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie globale visant à renforcer les capacités de production nationales et à répondre à une demande internationale croissante en hydrocarbures.

Lancé en octobre 2024, cet appel d’offres a attiré des compagnies de divers horizons, notamment d’Europe, des États-Unis, d’Asie et d’Amérique du Sud. Face à cet engouement, les autorités algériennes ont accordé une extension de deux mois pour la soumission des offres, permettant une analyse approfondie des données techniques.

Une ambition énergétique renouvelée

Selon Mourad Beledjhem, président d’ALNAFT, cette initiative pourrait augmenter la production annuelle de gaz de 20 milliards de mètres cubes. Cette première opération depuis 2014 s’appuie sur un cadre réglementaire modernisé, avec six blocs d’exploration proposés : cinq pour le gaz naturel et un pour le pétrole. Les contrats se répartissent entre partage de production et participation, cette dernière garantissant 51% des parts à Sonatrach.

Le processus d’attribution repose sur deux modèles contractuels distincts, offrant aux investisseurs étrangers des conditions d’exploitation avantageuses tout en maintenant le contrôle stratégique de l’Algérie sur ses ressources. Cette approche équilibrée vise à encourager les investissements de long terme tout en préservant les intérêts nationaux.

Perspectives et développement offshore

Dans un contexte de demande croissante en gaz naturel, particulièrement en Europe, l’Algérie consolide sa position de fournisseur clé. Le pays diversifie également ses activités avec l’exploration offshore, notamment via une collaboration avec Chevron, renforçant ainsi son attractivité auprès des investisseurs internationaux et son statut d’acteur majeur du secteur énergétique mondial.

Une preuve supplémentaire, s’il en fallait une, que l’Algérie attire de plus en plus d’investisseurs et entreprises. Disposant de nombreuses ressources et d’infrastructures de qualité, Alger est amené à jouer un rôle essentiel en tant que fournisseur d’hydrocarbures, dans les années à venir.