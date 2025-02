Maroc: un célèbre chanteur algérien s’installe définitivement dans une ville

Photo : DR

Figure emblématique du raï et artiste mondialement reconnu, Cheb Khaled marque l’histoire de la musique maghrébine depuis plus de quatre décennies. L’interprète de « Didi » et « Aïcha » a tissé des liens particuliers avec le Royaume chérifien au fil des années, participant régulièrement aux grands événements culturels du pays. Son attachement au Maroc prend aujourd’hui une nouvelle dimension avec son choix de s’établir durablement sur le sol marocain.

Le roi du raï a récemment officialisé son installation définitive dans la ville du Détroit, tournant ainsi une nouvelle page de sa vie après ses années passées en France. Cette décision n’est pas le fruit du hasard : l’artiste, qui a obtenu la nationalité marocaine en 2013, trouve dans l’atmosphère tangéroise des réminiscences de sa ville natale, Oran. Cette similitude climatique et culturelle a pesé dans son choix d’élire domicile dans le quartier de Mghogha.

Les démarches administratives pour concrétiser cette installation sont déjà bien avancées. L’artiste s’est personnellement rendu aux services municipaux pour finaliser les formalités nécessaires à l’acquisition de son nouveau logement. Cette implication directe témoigne de sa volonté d’ancrage dans la cité du Détroit.

Sa présence récente au Trophée Hassan II de golf à Rabat a été l’occasion pour lui de réaffirmer son attachement profond au Maroc. L’artiste y a notamment exprimé son admiration pour le patrimoine musical marocain, citant particulièrement l’influence de groupes légendaires comme Nass El Ghiwane et d’artistes comme Ibrahim Alami sur son parcours artistique.