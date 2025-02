Maghreb: un groupe allemand se penche sur un partenariat stratégique

© Pixabay

La dynamique de coopération internationale s’intensifie en Afrique du Nord, où plusieurs pays explorent de nouvelles opportunités de partenariat dans le but d’accélérer leur modernisation. L’Algérie illustre cette volonté en multipliant les échanges avec des acteurs industriels de premier plan. Hier à Alger, une rencontre entre le PDG du groupe Sonatrach, Rachid Hachichi, et la directrice générale du groupe allemand Thyssen Krupp, Nadja Håkansson, a marqué une nouvelle étape dans cette stratégie d’ouverture.

L’entretien a permis d’aborder plusieurs axes de collaboration, notamment en matière de solutions technologiques appliquées aux industries de transformation et à la transition énergétique. La discussion a mis en lumière la volonté des deux groupes d’explorer de nouvelles pistes pour renforcer leur coopération dans ces domaines stratégiques.

Outre les aspects techniques, la rencontre a également porté sur le développement des investissements conjoints, avec l’objectif de favoriser une collaboration durable et mutuellement bénéfique. Cette orientation s’inscrit dans une dynamique plus large menée par Sonatrach, qui cherche à diversifier ses partenariats et à s’adapter aux évolutions du secteur énergétique mondial.

À travers cet échange, Sonatrach réaffirme son engagement à nouer des alliances stratégiques et à intégrer des solutions innovantes afin de consolider sa position sur la scène internationale. L’accent mis sur l’innovation et l’adaptation aux nouvelles dynamiques économiques montre que les deux groupes sont déterminés à faire face aux défis actuels tout en optimisant leurs investissements pour le développement durable des deux secteurs concernés.