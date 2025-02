Maghreb: un groupe arabe envisage des investissements stratégiques

© Pixabay

Les groupes arabes manifestent un intérêt croissant pour les opportunités économiques offertes par les pays du Maghreb. Récemment, un groupe omanais a exprimé son ambition de s’impliquer dans divers secteurs en Algérie, témoignant ainsi de l’attractivité de la région pour les investisseurs étrangers. Cette dynamique s’inscrit dans une tendance plus large où les entreprises du Golfe cherchent à diversifier leurs portefeuilles et à explorer de nouveaux marchés.

La société omanaise « United Business », représentée par son président exécutif, Said Al Hajri, a récemment rencontré le ministre d’État algérien de l’Énergie, Mohamed Arkab. Lors de cet entretien, les deux parties ont discuté des perspectives de collaboration dans des domaines stratégiques tels que l’énergie, les mines et les industries pétrochimiques. Les échanges ont notamment porté sur le développement de la chaîne de valeur liée à l’industrie de l’aluminium, ainsi que sur les analyses de laboratoire dans le secteur pétrolier et gazier.

Said Al Hajri a présenté une vision ambitieuse pour l’investissement de son groupe en Algérie, mettant en avant des projets potentiels dans des secteurs clés. Les discussions ont également abordé les opportunités offertes par les ressources minières locales, telles que la bentonite et la baryte, qui représentent des atouts majeurs pour l’économie algérienne. Ces matières premières, abondantes et stratégiques, pourraient constituer une base solide pour des partenariats industriels fructueux.

Afin de concrétiser ces ambitions, les deux parties ont convenu de mettre en place une équipe de travail conjointe composée d’experts algériens et omanais. Cette collaboration vise à examiner les propositions de « United Business » et à identifier les projets prioritaires susceptibles d’être réalisés dans un avenir proche. L’objectif est de renforcer la coopération bilatérale tout en garantissant des retombées économiques mutuellement bénéfiques.