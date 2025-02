Maghreb: un groupe asiatique mise sur l’hydrogène vert

Les perspectives de l’hydrogène vert au Maghreb suscitent un intérêt croissant auprès des acteurs internationaux de l’énergie. L’Algérie, par le biais de son groupe énergétique national Sonelgaz, attire particulièrement l’attention des investisseurs asiatiques, notamment malaisiens, qui souhaitent établir des collaborations stratégiques dans ce secteur prometteur des énergies renouvelables.

Cette dynamique s’est concrétisée lors d’une réunion significative entre le PDG de Sonelgaz, Mourad Adjal, et l’ambassadeur malaisien en Algérie, Rizany Irwan Muhamad Mazlan. La rencontre a permis d’explorer les possibilités de coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine de l’hydrogène vert, secteur considéré comme prioritaire pour la transition énergétique.

Les discussions ont mis en lumière les atouts considérables du groupe Sonelgaz, qui dispose d’infrastructures techniques modernes et d’un capital humain qualifié. Le groupe algérien a présenté sa stratégie globale, englobant ses capacités de production, ses programmes de formation et sa politique de développement local des services.

La partie malaisienne a manifesté un vif intérêt pour l’établissement de partenariats avec Sonelgaz, particulièrement axés sur le transfert de compétences et le développement conjoint de projets d’hydrogène vert. Cette approche collaborative vise à créer une synergie entre l’expertise technique malaisienne et les ressources algériennes.

Les échanges ont abouti à la programmation de futures rencontres entre Sonelgaz et les investisseurs malaisiens du secteur énergétique. Ces réunions bilatérales permettront d’approfondir les discussions et d’identifier des projets concrets de collaboration, renforçant ainsi les liens économiques entre l’Algérie et la Malaisie dans le secteur des énergies propres.