Maghreb: un groupe d’Afrique du Nord suspend ses activités, voici la raison

Centre-ville de Casablanca. Photo : Karim Achalhi

Le marché maghrébin attire depuis plusieurs années de nombreuses enseignes étrangères, qui y voient un terrain propice à l’expansion de leurs activités. Parmi elles, une franchise égyptienne spécialisée dans les glaces et desserts à base de lait a récemment fait parler d’elle au Maroc. Installée dans le quartier branché de Maârif à Casablanca, cette enseigne a connu un démarrage spectaculaire, attirant une clientèle nombreuse dès son ouverture. Cependant, moins d’une semaine après son lancement, elle a été contrainte de fermer ses portes à la suite de décisions des autorités locales, mettant en lumière des manquements sanitaires et administratifs.

Un succès éphémère et des irrégularités flagrantes

L’enseigne B. Laban, originaire d’Égypte, avait suscité un engouement notable dès son inauguration. Les foules se sont précipitées pour découvrir ses produits, créant un tel afflux que les commerces voisins ont signalé des perturbations. Malgré ce succès commercial initial, la franchise a rapidement été confrontée à des problèmes structurels. Les autorités locales ont relevé plusieurs infractions, notamment l’utilisation d’un local dont la destination initiale était strictement limitée à la vente de glaces et desserts, sans production sur place. Or, il a été constaté que l’enseigne dérogeait à cette règle, produisant ses articles directement sur les lieux.

En outre, des ingrédients d’origine inconnue ont été utilisés, soulevant des inquiétudes quant à la traçabilité et à la qualité des produits. Ces manquements ont conduit à la saisie et à la destruction de 100 kg de lait et de dérivés laitiers. Les autorités ont également pointé du doigt l’absence de plusieurs documents obligatoires, tels que les dossiers médicaux du personnel et les certificats de conformité relatifs à l’électricité, à l’hygiène et à la sécurité incendie. L’enseigne ne disposait par ailleurs ni d’eau chaude ni de dispositifs anti-incendie, des lacunes qui ont justifié la suspension immédiate de son exploitation.

Une fermeture temporaire aux conséquences incertaines

La fermeture de B. Laban, bien que qualifiée de temporaire par les responsables, soulève des questions sur la gestion des franchises étrangères au Maroc. Si l’attrait pour les marques internationales reste fort, cet incident rappelle l’importance du respect des normes locales, tant sur le plan administratif que sanitaire. Les autorités marocaines ont démontré leur vigilance en agissant rapidement, mais cette situation pourrait également impacter la réputation de l’enseigne égyptienne, dont l’image a été entachée par ces irrégularités.