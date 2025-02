Maghreb: un groupe énergétique omanais va faire son entrée sur un marché

© Pixabay

Les opportunités d’investissement dans le secteur énergétique maghrébin suscitent un intérêt croissant auprès des acteurs internationaux. L’Algérie, forte de ses ressources considérables en hydrocarbures, attire particulièrement l’attention des grands groupes étrangers, comme en témoigne l’arrivée imminente du groupe omanais Petrogas sur son marché énergétique.

L’obtention d’une attestation de préqualification d’une durée de 5 ans, délivrée par l’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (Alnaft), marque une étape décisive pour Petrogas. Cette certification s’inscrit dans le cadre du « Bid round 2024 », une initiative stratégique lancée par l’Alnaft pour développer le secteur gazier national. Le groupe omanais rejoint ainsi un cercle restreint de sept entreprises énergétiques internationales positionnées pour investir sur le marché algérien.

Cette démarche s’appuie sur des fondements diplomatiques solides, notamment le protocole d’accord de coopération énergétique signé lors de la visite présidentielle en Oman en octobre dernier. La présence omanaise en Algérie est déjà établie à travers le groupe Bahwan, partenaire de Sonatrach dans un projet pétrochimique majeur. Fort de son expérience internationale, notamment en mer du Nord européenne, Petrogas ambitionne d’étendre sa collaboration avec Sonatrach en explorant les nouveaux gisements identifiés.

Le marché algérien présente des atouts stratégiques indéniables pour les investisseurs internationaux. L’infrastructure existante, comprenant des installations de traitement et des réseaux d’exportation, facilite l’exploitation des nouveaux sites comme le Grand M’Zaid, Ahara, Reggane II, Zerafa II, Toual et Guern El Guessa. Le potentiel est considérable : l’appel à manifestation d’intérêt international vise la récupération d’environ 400 milliards de m³ de gaz sur ces six sites, équivalant à une production annuelle de 20 milliards de m³.

L’attractivité du marché algérien se confirme également par l’intérêt manifesté par d’autres acteurs majeurs, notamment les géants américains Chevron et ExxonMobil, actuellement en phase finale de négociations avec Sonatrach. Cette dynamique s’explique par un cadre législatif favorable et par les importantes réserves gazières du pays, positionnant l’Algérie comme un partenaire énergétique stratégique, particulièrement pour l’approvisionnement du marché européen.