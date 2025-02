Maghreb: un pays accélère sa transition numérique

Photo : pixabay

La transition numérique s’impose comme une priorité pour de nombreux États à travers le monde, transformant en profondeur leurs économies et leurs systèmes administratifs. En Afrique du Nord, une avancée significative vient d’être réalisée, illustrant l’engagement croissant en faveur de la digitalisation des services et des transactions.

L’Algérie vient d’officialiser le lancement des services de certification et de signature électroniques à destination des opérateurs économiques, qu’ils relèvent du secteur public ou privé. Cette initiative, portée par l’Autorité économique de certification électronique sous la supervision de l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques, vise à sécuriser les échanges numériques et à instaurer un climat de confiance propice aux transactions dématérialisées.

L’événement marquant cette étape a réuni plusieurs figures gouvernementales et représentants d’organisations nationales au club national de l’armée à Béni Messous. À cette occasion, Mohamed El Hadi Hannachi, président du Conseil de l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques, a mis en avant la portée stratégique du projet. Il a insisté sur l’importance de ces nouveaux outils pour accompagner la transition numérique du pays et favoriser un environnement sécurisé pour les entreprises et les citoyens.

L’introduction de la certification et de la signature électroniques s’inscrit dans une volonté plus large de modernisation des infrastructures numériques algériennes. En adoptant ces mécanismes conformes aux standards internationaux, le pays ambitionne de renforcer la compétitivité de ses entreprises et d’accélérer le développement du commerce en ligne. Ces services devraient faciliter les procédures administratives et commerciales en réduisant la dépendance aux documents physiques, un enjeu majeur pour la simplification des démarches et l’amélioration de l’efficacité des échanges économiques.