Maghreb: un projet ferroviaire aux ambitions colossales

Les infrastructures ferroviaires jouent un rôle essentiel dans le développement économique et social, en offrant une solution de transport efficace pour les marchandises et les passagers. Un projet d’envergure, actuellement en cours de réalisation, illustre parfaitement cette dynamique : la ligne ferroviaire reliant Béchar à Gara Djebilet, dans la région de Tindouf. Ce chantier, qui mobilise des ressources humaines et matérielles considérables, vise à répondre à des besoins multiples, allant du transport de minerai de fer à celui des voyageurs et des marchandises. Avec une longueur totale de 950 km, cette ligne représente un défi technique et logistique majeur, nécessitant des équipements spécialisés et une planification rigoureuse.

Une infrastructure multifonctionnelle et hautement spécialisée

La ligne Gara Djebilet – Béchar se distingue par ses caractéristiques techniques uniques en Algérie. Conçue pour supporter des charges lourdes, elle est équipée de traverses monoblocs en béton de 2,6 mètres de longueur, capables de résister à des charges allant jusqu’à 32,5 tonnes par essieu. Cette robustesse permet l’exploitation de trains spécialisés, pouvant atteindre 2 135 mètres de long et composés de quatre locomotives tirant jusqu’à 170 wagons. Chaque convoi pourra transporter une charge nette de 22 100 tonnes de minerai de fer, ce qui en fait un outil indispensable pour l’industrie minière locale.

En plus de son rôle économique, la ligne intégrera également des services pour les voyageurs et les marchandises. Selon Abdelkader Mazar, directeur de la communication à l’Agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (Ansiref), le plan d’exploitation quotidien prévoit dix trains par jour, dont huit dédiés au transport de minerai, un pour les passagers et un autre pour les marchandises. Six gares seront construites le long du trajet, à Abadla, Hamaqir, Hassi Khebi, Oum El Assal, Tindouf et Gara Djebilet, ainsi que deux gares de chargement et déchargement à Gara Djebilet et dans la zone industrielle de Toumiat, près de Béchar.

Un projet structuré en plusieurs phases

Le projet est divisé en trois tronçons principaux, chacun faisant l’objet d’une attention particulière pour respecter les délais contractuels fixés à mars 2026. Le premier tronçon, reliant Béchar à Hamaqir sur 200 km, est en voie d’achèvement, avec l’installation des équipements techniques et la pose des voies ferrées en cours de finalisation. La gare d’Abadla, située sur ce tronçon, est en phase de finition, marquant une étape clé vers la mise en service partielle de la ligne dans les prochaines semaines.

Le deuxième tronçon, entre Tindouf et Oum El Assal (175 km), bénéficie également d’un rythme de réalisation soutenu. Les travaux de construction des gares d’Oum El Assal et Tindouf progressent rapidement, tout comme la pose des voies et l’installation des infrastructures techniques. Enfin, le troisième tronçon, qui relie Hamaqir à Oum El Assal et Tindouf à Gara Djebilet (575 km), connaît un dynamisme notable, notamment dans les travaux de revêtement et la construction des installations artistiques.

Un impact économique et logistique significatif

Au-delà de ses dimensions techniques, ce projet représente un investissement stratégique pour l’Algérie. En facilitant le transport du minerai de fer de Gara Djebilet, l’une des plus importantes réserves du pays, la ligne contribuera à renforcer l’industrie minière nationale. Parallèlement, elle offrira une alternative de transport pour les voyageurs et les marchandises, désenclavant des régions éloignées et stimulant l’activité économique locale.