Maghreb : une compagnie de téléphonie lance un nouveau service

L’Afrique possède l’un des taux les plus élevés au monde en matière de pénétration de la téléphonie mobile. Dans la zone du Maghreb, des pays comme l’Algérie font figure de référence. Les compagnies de téléphonie mobile algériennes ne cessent d’innover pour améliorer l’expérience utilisateur de leur client.

C’est ainsi que l’opérateur algérien Djezzy a franchi une étape dans sa stratégie de diversification. En effet, la société a officiellement annoncé son entrée sur le marché du cloud computing. Un tournant stratégique qui traduit l’ambition de l’entreprise de jouer un rôle clé dans la transformation numérique du pays.

Longtemps cantonnée aux services de téléphonie mobile traditionnels, Djezzy entend désormais accompagner les entreprises et les institutions algériennes dans leur mutation numérique. Grâce à ses solutions de stockage sécurisé, d’hébergement de données et de services cloud managés, l’opérateur vise à répondre aux besoins croissants en infrastructures digitales performantes. Le marché du cloud en Algérie est en pleine expansion, porté par une numérisation accrue des administrations publiques et des entreprises privées.

En investissant ce segment, Djezzy se positionne comme un acteur incontournable de l’écosystème technologique du pays. Ce virage stratégique s’inscrit dans un contexte où les opérateurs télécoms cherchent à diversifier leurs sources de revenus face à l’évolution des usages numériques.

L’essor du travail à distance, du big data et de l’intelligence artificielle pousse les entreprises à rechercher des solutions d’hébergement et de gestion de données plus robustes et sécurisées. En misant sur le cloud, Djezzy répond à une demande croissante et anticipe les besoins futurs du marché. Ce positionnement s’aligne également avec les objectifs du gouvernement algérien, qui mise sur le numérique comme un levier de développement économique et d’innovation technologique.