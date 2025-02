Maghreb: une coopération spatiale annoncée avec un pays européen

Photo d'illustration : © forplayday

De nombreux États investissent dans les technologies spatiales afin d’assurer leur souveraineté et de renforcer leurs réseaux de communication. Le développement d’infrastructures avancées et la maîtrise de données stratégiques offrent la possibilité de mieux gérer les ressources naturelles et de sécuriser les systèmes de transmission d’information. Dans ce cadre, les partenariats internationaux se multiplient pour permettre l’intégration d’innovations en intelligence artificielle, en observation satellitaire et en télécommunications, répondant ainsi à des besoins précis en matière de sécurité et de gestion des territoires.

Ateliers d’innovation et échanges d’expertise

À Alger, une rencontre a rassemblé Azzedine Oussedik, directeur général de l’Agence spatiale algérienne, et Tanja Permozer, responsable du Bureau spatial slovène, aux côtés de l’ambassadrice slovène Urska Kramberger Mendek. Des sessions de travail organisées du 11 au 13 février ont permis à des spécialistes des deux pays de développer des applications concrètes, notamment pour la surveillance agricole, la gestion des eaux souterraines, l’exploration minière et la prévention des catastrophes naturelles. Ces ateliers ont favorisé la mise au point d’outils opérationnels reposant sur l’intelligence artificielle et des technologies de télécommunications avancées.

Soutien institutionnel et perspectives techniques

Le projet découle d’un échange en mai 2024 entre le président Abdelmadjid Tebboune et le Premier ministre slovène Robert Golob, signalant une volonté de renforcer les capacités technologiques nationales. Par ailleurs, l’intégration récente de la Slovénie à une organisation européenne dédiée aux activités spatiales, effective depuis janvier 2024, offre à l’Algérie l’accès à des ressources techniques et à des plateformes innovantes. Ce soutien institutionnel permet d’envisager un transfert de compétences et une accélération du développement des infrastructures spatiales, répondant ainsi à des besoins spécifiques en matière de gestion des ressources et de sécurité territoriale.

Renforcement de l’autonomie technologique

La coopération annoncée vise à doter l’Algérie d’outils modernes pour optimiser la surveillance de ses territoires et améliorer la gestion de ses ressources naturelles. En mutualisant des expertises avec un partenaire européen, le pays entend développer des solutions satellitaires et des systèmes d’intelligence artificielle adaptés à des enjeux opérationnels, que ce soit dans le domaine agricole, minier ou de la prévention des risques. Ce partenariat pourrait concrétiser des avancées tangibles dans la mise en œuvre de projets technologiques et renforcer ainsi l’autonomie du secteur spatial national.

La collaboration entre l’Algérie et la Slovénie illustre une démarche pragmatique pour moderniser le secteur spatial et sécuriser les infrastructures nationales. En misant sur des échanges techniques et un soutien institutionnel réciproque, cette initiative offre des perspectives claires pour la mise en œuvre de solutions adaptées aux besoins concrets des territoires.