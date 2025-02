Maghreb: une usine de batteries électriques annoncée

Assemblage d'une batterie de voiture (AUDI AG)

Dans un récent entretien, Rachid Yazami, chercheur franco-marocain de renommée mondiale dans le domaine des batteries électriques, partage ses dernières innovations et ses projets futurs. Titulaire de plus de 150 brevets et lauréat de nombreux prix scientifiques, il est surtout connu pour avoir inventé l’anode en graphite des batteries lithium-ion, aujourd’hui utilisée dans presque tous les appareils électroniques.

Dans ses laboratoires de Singapour, le scientifique et son équipe ont réalisé une percée majeure : un nouveau protocole de charge permettant de recharger une batterie électrique en une dizaine de minutes, soit le temps équivalent au remplissage d’un réservoir d’essence. Cette innovation est accompagnée d’une solution au problème des accidents thermiques, réduisant considérablement les risques d’inflammation et d’explosion des batteries.

Une commercialisation imminente en Asie

La technologie de charge rapide développée par Yazami devrait être commercialisée prochainement en Asie, où le scientifique a établi de solides partenariats. Il souligne également la domination chinoise dans le secteur, avec une avance technologique significative et des coûts de production deux fois moins élevés qu’en Europe, notamment grâce à leur contrôle des matières premières essentielles.

Pour le Maroc, ces avancées représentent une opportunité unique. Avec l’implantation prévue d’usines de batteries chinoises et la présence de constructeurs automobiles européens comme Renault et Stellantis, le pays pourrait devenir un acteur majeur dans la production de véhicules électriques destinés au marché européen.

Un projet d’envergure pour le Maroc

Fort de ses succès en Asie, Rachid Yazami annonce son intention d’ouvrir sa première usine au Maroc dans les trois à quatre prochaines années. Ce projet ambitieux vise à produire des batteries ou des chargeurs pour véhicules électriques, contribuant ainsi au développement technologique et économique du royaume. Une grande nouvelle pour l’économie marocaine, qui pourra ainsi compter sur une nouvelle expertise très recherchée.