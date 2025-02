Maghreb: vaste opération de contrôle à l’approche du Ramadan

Photo DR

La gestion de la sécurité alimentaire est une priorité pour tout gouvernement soucieux du bien-être de ses citoyens. Lorsqu’un événement majeur approche, comme le mois sacré du Ramadan, les autorités intensifient leurs actions pour s’assurer que les produits proposés aux consommateurs respectent les normes sanitaires. Au Maghreb, un pays se distingue par sa détermination à préserver la santé publique en menant des actions ciblées sur le terrain, notamment dans les zones à forte affluence de consommateurs, afin de garantir une sécurité alimentaire optimale pendant cette période.

À Oujda, une opération de contrôle minutieuse a été menée sur les marchés locaux par une commission mixte composée d’agents des autorités locales et de l’Office national de la sécurité sanitaire (ONSSA). L’objectif était de vérifier la conformité des produits alimentaires aux standards réglementaires et de protéger les consommateurs en cette période de grande demande. Cette action s’inscrivait dans une stratégie visant à prévenir la mise en circulation de produits douteux, souvent plus fréquents avant les fêtes de Ramadan.

Les inspections ont permis la saisie de nombreuses denrées alimentaires courantes, notamment celles fréquemment consommées durant le Ramadan, telles que chebakia, maqrout, miel, beurre, anis, et sucre. Ces produits, jugés impropres à la consommation en raison de leurs conditions de conservation et de leur non-respect des normes sanitaires, ont été immédiatement retirés de la vente. En outre, des pratiques illicites ont été mises en lumière, dont l’utilisation d’alun chimique dans la préparation de certaines pâtisseries, une substance dont l’utilisation est strictement encadrée. Cette découverte a mis en évidence des risques importants pour la santé publique.

En conséquence, les autorités ont agi fermement en fermant un commerce situé en plein centre-ville, dont les conditions d’hygiène étaient loin de respecter les exigences de sécurité alimentaire. Cette mesure s’inscrit dans un cadre plus large visant à dissuader les pratiques frauduleuses et à préserver la santé publique, notamment dans un contexte où la consommation est particulièrement élevée pendant le mois du Ramadan.

Ainsi, à travers des mesures rigoureuses de contrôle et des actions de sanction, les autorités marocaines montrent leur engagement à garantir des conditions de consommation sûres et saines, veillant à ce que les citoyens puissent se nourrir sans risque.