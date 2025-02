Microsoft annonce la fin de cette application historique

Photo Unsplash

L’application Skype a marqué toute une génération d’internautes au début des années 2000. Elle fut pionnière en ce qui concerne les appels par internet. Rachetée en 2011 par le géant Microsoft, l’application a fait son temps et des millions d’utilisateurs l’ont utilisé pendant des années pour se connecter au monde.

Comme on a coutume de le dire, toute chose a une fin. Microsoft a annoncé qu’il va fermer Skype et se concentrer sur le développement de Microsoft Team. Skype a vu sa domination érosée par la montée en puissance de nouvelles plateformes comme Zoom, WhatsApp ou encore Microsoft Teams, devenu aujourd’hui la priorité du groupe.

Publicité

Dans un message publié sur X (ex-Twitter), Microsoft a officialisé la nouvelle : « À partir de mai 2025, Skype ne sera plus disponible. « Une décision qui s’inscrit dans la stratégie du géant américain de concentrer ses efforts sur Microsoft Teams, une plateforme qui combine appels, messagerie et outils collaboratifs, et qui a connu un succès fulgurant notamment avec l’essor du télétravail. Microsoft encourage d’ailleurs les utilisateurs de Skype à migrer vers la version gratuite de Teams, leur assurant ainsi une continuité dans leurs conversations et contacts.

Si Skype a marqué toute une génération d’internautes, son déclin illustre la rapidité avec laquelle les technologies évoluent. Ce qui était autrefois une innovation de rupture devient, en l’espace de quelques décennies, un outil obsolète. L’annonce de sa fermeture sonne ainsi comme la fin d’une époque, celle du web 2.0, où Skype, MSN Messenger et d’autres pionniers régnaient en maîtres sur les échanges en ligne. Le départ de Skype du paysage numérique marque un tournant, rappelant que dans l’univers de la technologie, l’innovation est une course sans fin, où seuls les plus agiles survivent.