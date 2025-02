Pétrole et gaz au Maghreb : ce pays recherche des financements pour lancer des projets

(bashta, iStock at Getty Images)

Le potentiel pétro-gazier de l’Algérie n’est plus à démontrer. Avec ses immenses réserves d’hydrocarbures, le pays s’est imposé comme un acteur important du secteur. Son statut d’acteur important s’est renforcé avec le déclenchement de la crise russo-ukrainienne. Le pays maghrébin ne cesse de mobiliser de gros moyens pour exploiter son plein potentiel.

Alger entend consolider son attractivité auprès des investisseurs internationaux. Selon des sources bien informées, le pays prévoit de lancer un nouvel appel d’offres international en octobre 2025, offrant aux compagnies pétrolières et gazières l’opportunité d’explorer plusieurs zones prometteuses. Entre quatre et six blocs de prospection devraient ainsi être mis en compétition dans le cadre de cette initiative stratégique.

L’Algérie figure parmi les poids lourds du secteur énergétique en Afrique et joue un rôle crucial sur la scène internationale. Avec des réserves estimées à près de 12 milliards de barils de pétrole et plus de 2 300 milliards de mètres cubes de gaz naturel, le pays s’impose comme un partenaire énergétique majeur, notamment pour l’Europe, friande de ses exportations gazières.

Cependant, pour maintenir et accroître sa production, Alger doit continuellement attirer des capitaux étrangers afin de moderniser son infrastructure et développer de nouveaux gisements. L’appel d’offres à venir vise donc à encourager les grandes compagnies du secteur à investir dans l’exploration et l’exploitation de nouvelles zones, tout en favorisant des partenariats stratégiques avec la Sonatrach, la compagnie nationale des hydrocarbures.

Le lancement de cet appel d’offres intervient dans un contexte énergétique en mutation, marqué par une demande mondiale toujours forte en gaz naturel et une reconfiguration des chaînes d’approvisionnement. L’Algérie entend profiter de cette conjoncture pour maximiser ses exportations, notamment vers l’Europe, qui cherche à diversifier ses sources d’approvisionnement en gaz.

De plus, les réformes récentes du secteur énergétique algérien, dont la loi sur les hydrocarbures de 2019, ont rendu l’environnement juridique et fiscal plus attractif pour les investisseurs étrangers. Des incitations fiscales, des mécanismes de partage de production plus souples et une meilleure flexibilité dans les contrats d’exploration et d’exploitation sont autant d’atouts mis en avant par les autorités pour séduire les compagnies pétrolières et gazières.

Au-delà de l’aspect purement économique, le développement du secteur pétro-gazier est un enjeu stratégique majeur pour Alger. L’augmentation des investissements étrangers permettrait de relancer la production sur certains sites matures, de découvrir de nouveaux gisements et d’assurer une transition progressive vers des énergies plus durables.