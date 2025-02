Recrutement d’agents de santé au Bénin : le ministère reporte la date de composition

Le Ministère du Travail et de la Fonction Publique a annoncé plusieurs ajustements concernant le concours de recrutement de 341 agents contractuels de droit public pour les formations sanitaires publiques. Dans un communiqué en date du 7 février 2025, signé par la ministre Adidjatou A. Mathys, il est demandé aux candidats titulaires de diplômes de médecine ou de formations paramédicales obtenus à l’étranger de se rapprocher de la Direction Générale de l’Enseignement Supérieur pour obtenir leurs attestations d’équivalence.

Cette démarche doit être effectuée entre le lundi 10 et le vendredi 14 février 2025. Les documents d’équivalence devront être déposés auprès de la Direction Départementale du Travail et de la Fonction Publique du Littoral à Cotonou, derrière la SOBEBRA, entre le lundi 10 et le mardi 18 février 2025. Par ailleurs, la date de composition initialement prévue pour le samedi 22 février 2025 a été reportée au samedi 1ᵉʳ mars 2025.

La liste définitive des candidats retenus sera publiée à partir du lundi 24 février 2025 sur le portail officiel du ministère, ainsi que dans les directions départementales concernées. Le ministère invite les candidats à consulter régulièrement le site web www.travail.gouv.bj ou à se rapprocher des services compétents pour toute information complémentaire.