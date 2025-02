Sénégal : décès de Jimmy Mbaye, ce que l’on sait

image d'illustration

Le Sénégal vient de perdre l’un de ses plus grands musiciens. Jimmy Mbaye, légendaire guitariste du Super Étoile, s’est éteint dans la nuit du lundi à mardi à la Clinique des Madeleines, laissant derrière lui un héritage musical indélébile. Cette disparition brutale a provoqué une onde de choc au sein du paysage culturel sénégalais, d’autant plus que l’artiste était encore sur scène il y a quelques jours, en pleine possession de son talent.

Selon des sources proches de la famille, Jimmy Mbaye aurait succombé à une maladie qui l’avait récemment affaibli. La nouvelle a bouleversé ses proches, ses fans ainsi que ses compagnons de scène, en particulier Youssou Ndour, avec qui il partageait une complicité artistique unique depuis des décennies. Guitare en main, il a marqué de son empreinte le son du Super Étoile, contribuant à façonner l’identité musicale du mbalax moderne.

Au-delà de ses performances inoubliables, Jimmy Mbaye était une figure respectée de la musique sénégalaise, admirée pour sa virtuosité et son engagement envers l’art. Son décès laisse un vide immense dans le cœur des mélomanes et de la scène musicale sénégalaise. Ses obsèques sont prévues ce mercredi à 14 heures au cimetière de Yoff, où amis, famille et passionnés de musique lui rendront un dernier hommage.