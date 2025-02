Sénégal : Diomaye Faye inaugure le musée international du prophète

Bassirou Diomaye Faye (republicoftogo)

Le Sénégal s’apprête à franchir une nouvelle étape dans la valorisation de son héritage islamique. En effet, ce jeudi 27 février 2025, le président Bassirou Diomaye Faye inaugurera le Musée international du Prophète Muhammad (PSL) et de la Civilisation islamique, le tout premier du genre en Afrique de l’Ouest. Ce projet d’envergure, don du Royaume d’Arabie Saoudite par le biais de la Ligue islamique mondiale, témoigne du renforcement des liens entre Dakar et Riyad, tout en offrant à la sous-région un espace de transmission et de préservation de la culture islamique.

L’implantation de ce musée au Sénégal revêt une importance stratégique et culturelle. En tant que pays à majorité musulmane, le Sénégal joue un rôle central dans la diffusion des valeurs islamiques en Afrique. Cet établissement muséal ambitionne de devenir un lieu de savoir et de spiritualité, en mettant en lumière la vie et l’héritage du Prophète Muhammad (PSL), ainsi que l’évolution de la civilisation islamique à travers les siècles.

Selon le ministre de l’Intérieur, qui supervise la cérémonie officielle d’inauguration, cette initiative constitue « une contribution majeure au rayonnement du patrimoine islamique et au renforcement des liens entre nos nations ». En effet, ce musée s’inscrit dans une dynamique plus large de coopération religieuse et culturelle entre le Sénégal et l’Arabie Saoudite, un partenariat déjà marqué par des projets d’infrastructures religieuses et éducatives.

Le Musée international du Prophète Muhammad et de la Civilisation islamique ne sera pas seulement un lieu d’exposition, mais également un centre de recherche et d’éducation, destiné à mieux faire connaître l’histoire de l’islam et ses contributions à la civilisation humaine. À travers des manuscrits rares, des artefacts historiques et des supports interactifs, il offrira aux visiteurs une immersion unique dans l’univers du Prophète Muhammad (PSL) et des grandes étapes du développement de la civilisation islamique.

L’initiative revêt un enjeu éducatif majeur pour les générations futures. En proposant des contenus didactiques et accessibles, le musée vise à renforcer la compréhension de l’histoire et des valeurs islamiques, tout en favorisant le dialogue interculturel. Il devrait ainsi attirer non seulement des chercheurs et des étudiants, mais également un large public intéressé par l’héritage du monde musulman.

L’inauguration de ce musée illustre une fois de plus l’influence croissante du Sénégal sur la scène islamique internationale. En accueillant un projet d’une telle envergure, le pays consolide sa place en tant que référence religieuse et culturelle en Afrique de l’Ouest. Dakar, qui abrite déjà des événements religieux d’envergure comme le Magal de Touba et le Gamou de Tivaouane, renforce ainsi son statut de carrefour du soufisme et de l’islam africain.

L’Arabie Saoudite, à travers ce don, marque également son engagement diplomatique et religieux en Afrique. Cette collaboration illustre la volonté du royaume de tisser des liens plus étroits avec les pays musulmans du continent, dans une logique de coopération culturelle et spirituelle.