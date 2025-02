Sénégal : Diomaye Faye lance un projet capable de créer 30000 emplois

Bassirou Diomaye Faye (republicoftogo)

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé son engagement en faveur de l’emploi des jeunes en lançant officiellement les travaux du Projet de Mobilisation des Ressources en Eau du Bassin Versant du Nianiji Bolong. Ce projet, d’une envergure stratégique, est conçu pour dynamiser l’Agropole Centre, moteur clé du développement agricole et industriel du pays.

Lors de son allocution, le chef de l’État a souligné l’importance de cette initiative, qui va non seulement sécuriser la productivité agricole, mais également offrir des perspectives solides d’insertion professionnelle. Selon les projections, près de 30 000 emplois devraient être générés, contribuant ainsi à réduire le chômage et à renforcer l’autonomie des jeunes Sénégalais.

Cette ambition s’inscrit dans une vision globale de transformation économique, où l’exploitation des ressources naturelles et la modernisation du secteur agricole servent de leviers pour un développement durable et inclusif. En facilitant l’accès à l’eau pour les agriculteurs et en créant un écosystème favorable à l’investissement, ce projet marque une étape décisive vers une meilleure résilience du secteur agricole face aux défis climatiques et économiques.

Avec cette initiative, Bassirou Diomaye Faye concrétise sa promesse de faire de l’emploi des jeunes une priorité nationale, en misant sur une approche alliant infrastructures modernes, opportunités économiques et justice sociale.