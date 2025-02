Sénégal : le monde de l’éducation en deuil

image d'illustration

Le monde de l’éducation sénégalaise est en deuil. Ibrahima Sall, ancien professeur d’anglais et grande figure du système éducatif national, s’est éteint à Dakar. Son décès laisse un vide immense parmi ses proches, ses collègues et les nombreuses générations d’élèves qu’il a formées.

Pédagogue chevronné et administrateur rigoureux, Ibrahima Sall a gravi les échelons de l’éducation nationale avec une constance exemplaire. Il a notamment occupé des postes stratégiques qui ont façonné l’enseignement secondaire au Sénégal. Ancien Directeur de l’Enseignement Moyen Secondaire Général, il a également été Proviseur du Lycée Blaise Diagne, Censeur du Lycée Lamine Guèye et Inspecteur d’Académie de Dakar.

Son engagement ne s’est jamais limité aux salles de classe ou aux bureaux administratifs. Son approche pédagogique, axée sur l’excellence et la rigueur, a inspiré des générations d’élèves et de collègues enseignants. Ceux qui ont eu la chance de croiser son chemin se souviennent d’un homme d’une grande intégrité, soucieux du devenir de l’éducation sénégalaise.

L’inhumation d’Ibrahima Sall au cimetière musulman de Yoff a rassemblé une foule émue et reconnaissante. Anciens élèves, enseignants, autorités académiques et proches étaient présents pour lui rendre un dernier hommage. Les témoignages ont tous convergé vers le même constat : le Sénégal perd un éducateur passionné, un mentor et un homme de principes.

Dans un contexte où l’éducation joue un rôle central dans l’avenir du pays, le parcours d’Ibrahima Sall reste un modèle d’engagement et de service public. Son héritage perdurera à travers ceux qu’il a inspirés et les réformes qu’il a contribué à mettre en place.