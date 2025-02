Sénégal : le monde du football en deuil

image d'illustration

Le football sénégalais est en deuil. Modou Sow, ancien joueur de l’équipe cadette de l’AS Pikine, a tragiquement perdu la vie ce matin en Espagne. Une disparition brutale qui plonge son ancien club, ses proches et toute la communauté footballistique dans l’émotion et la consternation.

Modou Sow, jeune talent formé à l’AS Pikine, avait porté les couleurs du club lors de la saison dernière au sein de l’équipe cadette. Son décès, survenu loin de son pays natal, laisse un vide immense parmi ses anciens coéquipiers et encadrants. Si les circonstances précises de sa disparition restent encore floues, l’annonce de sa mort a provoqué une vague de tristesse au sein du football sénégalais.

L’AS Pikine n’a pas tardé à réagir. Par la voix de son président, le club a exprimé ses sincères condoléances à la famille de Modou Sow ainsi qu’à l’ensemble de la communauté pikinoise. « Nous sommes profondément attristés par cette nouvelle. Modou était un jeune plein de promesses, et son départ est une immense perte », a déclaré le dirigeant du club.

Au-delà de l’AS Pikine, c’est tout le football sénégalais qui est sous le choc. Sur les réseaux sociaux, plusieurs joueurs, entraîneurs et supporters ont exprimé leur peine et rendu hommage au jeune disparu. Son souvenir restera gravé dans les mémoires, et son club promet de lui rendre un hommage digne de son engagement et de sa passion pour le football.