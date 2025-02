Sénégal-Mali : un partenariat pour la lutte transfrontalière contre le terrorisme

Birame Soulèye Diop (Phot DR)

Le Mali et le Sénégal font face à des défis sécuritaires communs liés au terrorisme et à l’extrémisme violent, bien que leurs contextes respectifs diffèrent. Le Mali, en particulier, est en proie à une insécurité persistante depuis la rébellion touarègue de 2012 et l’implantation de groupes jihadistes comme Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) et l’État islamique au Grand Sahara (EIGS). Ces groupes ont exploité les faiblesses de l’État malien pour s’implanter, particulièrement dans le nord et le centre du pays, ce qui a entraîné une détérioration de la situation sécuritaire. Le Sénégal, bien que plus stable, fait face à une menace croissante de radicalisation, notamment à cause de sa proximité avec des zones instables comme le Mali. Il devient un point de transit pour les jihadistes se dirigeant vers la côte atlantique. Bien que les attaques soient rares, le risque d’infiltration de groupes extrémistes reste élevé.

Face à ces menaces, le Sénégal et le Mali ont renforcé leur coopération militaire pour lutter contre ces groupes terroristes transnationaux. Une visite récente du général Birame Diop, ministre des Forces armées sénégalais, au Mali, a permis de souligner cette volonté de collaboration. En compagnie du général Mbaye Cissé, chef d’état-major général des armées du Sénégal, il a rencontré les autorités maliennes, dont le général Sadio Camara, ministre de la Défense et des Anciens combattants. Cette rencontre a abouti à la signature d’accords de coopération militaire entre les deux pays, visant à renforcer leur lutte commune contre les menaces transfrontalières, notamment le terrorisme et les trafics illicites. Les discussions ont abordé la sécurisation de la frontière commune et la mise en place de mécanismes de partage de renseignements. Le général Diop a souligné l’importance d’une mutualisation des efforts pour éradiquer les menaces qui pèsent sur les deux nations.

Les accords entre les deux pays concernent aussi bien la formation des troupes que l’organisation d’opérations conjointes pour démanteler les réseaux criminels et les groupes terroristes qui prolifèrent dans la région. Cette coopération se révèle essentielle dans un contexte où le Sahel, dont le Mali fait partie, est devenu un foyer majeur de radicalisation. Les réseaux jihadistes se sont non seulement implantés dans des pays comme le Mali, mais ils utilisent aussi les frontières poreuses pour étendre leur influence. Les deux pays sont conscients que la lutte contre ces menaces nécessite une approche coordonnée, incluant des actions militaires, mais aussi des initiatives pour contrer la radicalisation et renforcer la gouvernance. Bien que le Sénégal soit moins touché par des attaques directes, il reste vulnérable en raison de sa position géographique et des tensions grandissantes dans la région du Sahel. La coopération militaire bilatérale offre ainsi un moyen de protéger la région tout en renforçant les capacités des forces armées sénégalaises et maliennes dans la lutte contre le terrorisme.