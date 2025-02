Sénégal : Mansour Faye tance sévèrement le gouvernement

L’ancien ministre sénégalais Mansour Faye est monté au créneau, dénonçant avec virulence ce qu’il qualifie de « mensonge » et de « malhonnêteté intellectuelle » de la part du gouvernement dirigé par Ousmane Sonko. Dans une tribune au ton ferme, il accuse les nouvelles autorités de s’approprier les réalisations de l’ère Macky Sall tout en rejetant sur l’ancien régime la responsabilité des échecs actuels.

Mansour Faye, figure de proue de l’ancien gouvernement, pointe particulièrement le cas de l’autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis. Selon lui, ce projet stratégique, salué récemment par l’actuel exécutif comme un symbole de développement, a été initié bien avant l’arrivée de Sonko au pouvoir. « Le projet a véritablement démarré sous la présidence de Macky Sall en février 2023. Il est indécent de faire croire le contraire », affirme-t-il avec force.

Pour l’ancien ministre, cette tentative de réécriture de l’histoire est un manque de respect non seulement envers l’administration précédente mais aussi envers le peuple sénégalais, qui mérite, selon lui, des dirigeants capables d’assumer leurs responsabilités sans recourir à des « manipulations politiques ».

Au-delà du cas précis de l’autoroute, Mansour Faye dénonce une tendance plus large : celle d’un gouvernement qui, selon lui, peine à proposer des projets nouveaux et innovants. « Plutôt que de construire sur des bases solides et d’apporter des idées fraîches, les nouvelles autorités se contentent de capitaliser sur des réalisations qu’elles n’ont pas initiées », critique-t-il.

Cette déclaration s’inscrit dans un climat politique marqué par des tensions croissantes entre les partisans de l’ancien régime et les nouveaux leaders. Ousmane Sonko, dont le discours s’est longtemps appuyé sur une critique des « erreurs du passé », se voit désormais accusé de faire preuve d’une gestion peu innovante.