Sénégal : Youssou Ndour parle de ses désaccords avec Macky Sall

AFP PHOTO / BERTRAND GUAY

Youssou Ndour s’est récemment exprimé sur ses différends avec l’ex-président Macky Sall, lors de son passage dans le podcast « Ouihustle ». Engagé depuis toujours dans les débats de société, l’icône de la musique africaine a réaffirmé son attachement aux principes démocratiques et son refus de tout compromis politique qui irait à l’encontre des intérêts du peuple.

Youssou Ndour n’a jamais hésité à user de sa notoriété pour dénoncer les dysfonctionnements du pouvoir. Il a rappelé que ses chansons ont souvent été des instruments de contestation, notamment sur les problématiques de l’électricité et de l’énergie au Sénégal.

Publicité

Il a également évoqué une chanson composée sous le régime d’Abdou Diouf, alors que les Sénégalais faisaient face à des coupures de courant incessantes. « À l’époque, c’était un sujet brûlant, et j’ai estimé que je devais prendre position. » Pour lui, l’artiste ne doit pas seulement divertir, mais aussi éveiller les consciences et porter la voix des sans-voix.

Si Youssou Ndour a un temps soutenu Macky Sall, allant jusqu’à occuper un poste ministériel sous son mandat, il a fini par prendre ses distances avec l’ancien chef de l’État, en particulier lorsqu’il a tenté de repousser la tenue des élections présidentielles. L’artiste a insisté sur son attachement aux valeurs démocratiques et au respect des institutions. « Je n’étais pas d’accord. Ma loyauté et ma reconnaissance envers mon pays ne me permettent pas de croiser les bras. No way ! »

Par ses propos, Youssou Ndour réaffirme son rôle de figure publique engagée, refusant de cautionner des décisions politiques qu’il juge contraires aux aspirations du peuple sénégalais. Son intervention dans ce podcast marque un tournant dans sa posture vis-à-vis du pouvoir, rappelant que son engagement dépasse les alliances passées et s’inscrit avant tout dans une vision de justice et de transparence pour son pays.