Téléphone portable : Des femmes accros mais vigilantes pour l’enfance

À l’occasion de la Journée mondiale sans téléphone, célébrée le 6 février, des Cotonoises se livrent à une réflexion sur leur dépendance aux smartphones et sur la nécessité de protéger les jeunes générations des dangers d’une utilisation excessive. Flora Dovonon, mère de plusieurs enfants et vendeuse de vêtements et de produits cosmétiques, avoue passer une grande partie de son temps sur TikTok et WhatsApp. « Je me sens souvent seule », confie-t-elle.

Bien qu’elle n’ait pas encore commencé à promouvoir ses produits sur les réseaux sociaux, elle admet que sa connexion constante a un coût. « Si je passe toute une journée sans toucher à mon téléphone, c’est que je n’ai pas d’argent pour la connexion », explique-t-elle. Elle n’a jamais laissé son téléphone de son plein gré.

Malgré son attachement à cet outil, Flora est consciente des dangers que représente l’accès au téléphone pour ses enfants. « Avec le téléphone, les enfants sont exposés à tant de bonnes choses que de mauvaises. Mais ils n’ont pas le discernement nécessaire pour faire les bons choix. Donc, le mieux, c’est de les empêcher d’accéder au téléphone. Au cas où ils seraient loin de leurs parents, comme c’est le cas de l’un de mes enfants, on peut leur en offrir tout en suivant autant que possible ce qu’ils en font », conclut-elle.

Judith Adjovi, trentenaire et cuisinière de formation, partage un sentiment similaire. Son téléphone est devenu son compagnon de tous les instants. « Nous sommes tellement habitués au portable qu’il nous est impossible de nous en passer », déclare-t-elle. Pour elle, cet appareil est une source de distraction et d’information, mais elle s’inquiète des influences néfastes qu’il peut avoir sur les enfants. « Les réseaux sociaux peuvent vendre du rêve, donc ils peuvent aussi mener les enfants vers de mauvaises voies et compromettre leur avenir », avertit-elle.

Odette Zannou, 27 ans et couturière, confie que son attention est constamment accaparée par son téléphone. « Je suis toujours sur mon portable pour les notifications et les appels », explique-t-elle. Pendant ses pauses, elle se divertit sur TikTok, et le soir, elle continue à suivre des vidéos sur ce réseau social, parce qu’elle n’a pas de télévision. Cependant, elle est préoccupée par l’exposition des enfants aux téléphones. « Je vois des parents laisser leurs téléphones à de tout petits enfants pour qu’ils se distraient. Je trouve ça anormal. Je suis contre le fait que les enfants soient exposés aux téléphones, sauf s’ils sont déjà à l’université. Pour les recherches au collège, par exemple, ils peuvent utiliser le téléphone ou l’ordinateur de leurs parents », souligne-t-elle.

Distraction et perte de vue des objectifs

L’utilisation excessive du téléphone peut mener à une distraction démesurée, à la paresse et à une perte de temps considérable. Beaucoup constatent qu’ils passent des heures à faire défiler des contenus sur les réseaux sociaux, au lieu de se concentrer sur leurs objectifs professionnels ou personnels. Cette dérive peut avoir des conséquences néfastes sur la productivité et la motivation.

Dépravation et mauvaises pratiques

La mauvaise utilisation des réseaux sociaux favorise la promotion de comportements nuisibles, tels que le cyberharcèlement et la désinformation. Ces pratiques peuvent avoir des répercussions graves sur la santé mentale des utilisateurs, en particulier chez les jeunes impressionnables.

La cybercriminalité est un autre aspect préoccupant de la dépendance au téléphone. Les personnes qui exposent leur vie quotidienne deviennent des cibles faciles pour les cyberharceleurs. Escroqueries en ligne, vol d’identité et atteintes à la vie privée sont des menaces qui pèsent sur les utilisateurs. La facilité d’accès à des informations personnelles rend chaque individu vulnérable, soulignant l’importance d’une utilisation prudente et éclairée des technologies.

Impacts sur la santé : un constat alarmant

L’utilisation excessive du téléphone a des impacts significatifs sur la santé. Les problèmes de santé visuelle, tels que la fatigue oculaire et la myopie, sont en augmentation, tout comme les troubles auditifs liés à l’écoute prolongée de musique à volume élevé. Psychologiquement, la dépendance au téléphone peut entraîner anxiété, dépression et isolement social. Physiquement, le manque d’activité dû à une utilisation prolongée peut contribuer à des problèmes de santé tels que l’obésité et les troubles musculo-squelettiques.

Alors que le téléphone offre des opportunités de connexion et d'information, il est crucial de trouver un équilibre et de protéger la jeune génération des dangers d'une utilisation excessive. La vigilance des adultes est essentielle pour naviguer dans ce monde numérique complexe.