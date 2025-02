Terrorisme au Bénin : Le Général Gbaguidi en visite à Parakou

Fructueux Gbaguidi - photo Présidence du Bénin

Le 18 février 2025, le Général de division Fructueux Gbaguidi, Chef d’État-major général des Forces Armées Béninoises, a entrepris une visite stratégique au Camp Séro-Kpéra de Parakou, siège de l’État-major de l’opération Mirador. Cette démarche intervient en réponse aux récentes attaques terroristes survenues dans le nord du Bénin, notamment celles du 8 janvier au Point triple, du 21 janvier à Tamaloussi et du 14 février 2025 dans le Parc W, cette dernière ayant coûté la vie à six soldats béninois.

Accompagné du Chef d’État-major de la Garde nationale et du Chef de la division opérations et emploi, le Général Gbaguidi a conduit une séance de travail approfondie avec les responsables militaires en première ligne. L’objectif principal était de réévaluer et d’optimiser les stratégies de défense afin de renforcer l’efficacité de l’opération Mirador, lancée en 2022 pour contrer la menace terroriste. Cette initiative vise à intensifier la pression sur les groupes terroristes et à empêcher toute tentative d’occupation du territoire béninois.

Publicité

Parallèlement, le Général Gbaguidi s’est rendu à l’Hôpital d’instruction des armées de Parakou pour apporter son soutien aux soldats blessés lors des récentes attaques. Il a salué leur courage et a exprimé sa gratitude envers le personnel médical pour la qualité des soins prodigués. Cette visite témoigne de la détermination des Forces Armées Béninoises à adapter continuellement leurs stratégies face à une menace terroriste en constante évolution, assurant ainsi la sécurité et l’intégrité du territoire national.