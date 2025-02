Trafic de visas au Maghreb: démantèlement d’un réseau

Photo Unsplash

Les forces de police d’Alger ont récemment démantelé un réseau international spécialisé dans le trafic de visas et la falsification de documents de voyage. Cette organisation criminelle, composée de six personnes dont une femme, fournissait des passeports et visas contrefaits à des candidats à l’émigration cherchant à quitter le pays par des voies illégales.

Selon le quotidien arabophone Ennahar, l’enquête a débuté suite à l’arrestation d’une femme en possession d’un visa frauduleux. Cet incident a permis aux enquêteurs d’identifier rapidement un réseau bien structuré de fabrication et de distribution de faux documents, facilitant l’immigration clandestine vers diverses destinations internationales.

Une opération policière méticuleuse

Les investigations ont été menées par la brigade de lutte contre le trafic de migrants et la traite des personnes de la police judiciaire de Bab Ezzouar. Grâce à un travail minutieux de surveillance et de filature, les forces de l’ordre ont pu remonter la filière complète et identifier l’ensemble des membres impliqués dans ce trafic organisé.

L’intervention policière s’est conclue par l’arrestation des six suspects et la saisie de nombreux éléments probants. Le butin récupéré comprend plusieurs passeports falsifiés, une somme conséquente en dinars et en devises étrangères, ainsi que divers documents administratifs liés aux demandes de visa. Ces preuves matérielles attestent de l’ampleur du trafic et de l’organisation sophistiquée de cette filière clandestine.

Un phénomène qui exploite la vulnérabilité des migrants

Les individus interpellés, actuellement en garde à vue, devront répondre devant la justice de multiples chefs d’accusation : appartenance à une organisation criminelle, falsification et usage de faux documents officiels, trafic de migrants contre rémunération, escroquerie et usurpation d’identité. Ce type de fraude représente une menace sérieuse pour la sécurité des frontières et l’intégrité des systèmes migratoires internationaux, poussant les autorités à renforcer leur vigilance et leur coopération transfrontalière pour protéger les citoyens et préserver l’ordre public.