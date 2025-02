Transport au Maghreb : un important projet bientôt lancé

Dodi Achmad - Unsplash

En Afrique, des pays comme l’Algérie ont lancé d’importants projets de transports afin de fluidifier la mobilité. Le pays du Maghreb mise notamment sur le secteur ferroviaire pour atteindre ses objectifs en termes de transports. Dans quelques jours, un projet phare sera lancé dans le pays.

Le pays maghrébin s’apprête à franchir une étape majeure dans le développement de son réseau ferroviaire. Le ministère des Infrastructures a annoncé le lancement imminent des travaux pour la première phase de la ligne de chemin de fer reliant Alger à Tamanrasset, un projet stratégique visant à renforcer la connexion entre le nord et le sud du pays.

Le projet, qui s’inscrit dans une vision globale de modernisation du transport multimodal, prévoit un premier tronçon reliant Boughezoul à Ksar El Boukhari dont les travaux débuteront dans les prochains jours. Les autres sections de la ligne seront progressivement mises en chantier à partir de l’année prochaine. Ce projet ne se limite pas à une amélioration des déplacements des voyageurs.

Il vise également à optimiser le transport des marchandises, en particulier les ressources minières du sud algérien, tout en désengorgeant le réseau routier. Avec une volonté affirmée d’améliorer la mobilité nationale et régionale, les autorités ambitionnent d’étendre le réseau ferroviaire algérien à 15 000 km d’ici 2030. Cette expansion s’accompagne d’un effort d’intégration avec d’autres modes de transport, afin de bâtir un système de mobilité plus fluide et durable.

L’Algérie mise ainsi sur le rail pour accompagner sa croissance économique, dynamiser ses échanges commerciaux et renforcer l’attractivité de ses territoires. En accélérant le développement ferroviaire, le pays se donne les moyens de moderniser son infrastructure tout en réduisant son empreinte environnementale, un enjeu clé pour l’avenir du transport en Afrique du Nord.