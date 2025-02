Transport au Maghreb : une entreprise française décroche trois gros contrats

(photo unsplash)

Le Maroc mise beaucoup sur son réseau ferroviaire afin d’assurer son développement économique. Le potentiel du royaume chérifien dans ce secteur n’est plus à démontrer. Alors que le pays va co-organiser la Coupe du monde 2030 de football, les premières autorités ont pour ambition de faire passer les performances du réseau ferroviaire dans une autre dimension.

De nombreux projets sont en cours et le pays bénéficie de l’expertise d’entreprises de renoms. Un nouvel élan vient d’être donné au projet d’extension de la Ligne à Grande Vitesse (LGV), qui doit relier Kénitra à Marrakech, grâce à l’attribution de trois contrats majeurs au groupe français Colas. Dans le cadre de cette extension ambitieuse, Colas Rail et ses partenaires ont remporté trois marchés d’un montant total de 4,7 milliards de dirhams, environ 430 millions d’euros).

Ces contrats couvrent plusieurs aspects clés du projet, allant de l’installation des infrastructures ferroviaires à la mise en place des systèmes d’alimentation électrique, en passant par la signalisation. Cette extension est un pas de plus vers la modernisation du transport au Maroc, qui ambitionne de connecter Marrakech au réseau de train à grande vitesse et, à terme, d’étendre la LGV jusqu’à Agadir.

La première phase entre Tanger et Kénitra, opérationnelle depuis 2018, a déjà transformé la mobilité entre le Nord et le centre du pays. Le choix du groupe Colas confirme la volonté du Maroc de s’appuyer sur des partenaires expérimentés pour concrétiser ses ambitions ferroviaires. Colas Rail a déjà participé à plusieurs projets d’infrastructure au Maroc, notamment dans le domaine du transport urbain avec la construction du tramway de Casablanca.

En remportant ces contrats, l’entreprise française renforce son ancrage sur le marché marocain et souligne l’excellente relation de coopération entre les deux pays en matière d’infrastructures. Avec cet investissement, le royaume chérifien poursuit son objectif de développer un réseau ferroviaire moderne et compétitif, qui renforcera l’intégration économique du pays. L’extension de la LGV vers Marrakech permettra notamment de réduire considérablement le temps de trajet entre le Nord et le Sud du pays, dynamisant ainsi le tourisme et les échanges commerciaux.