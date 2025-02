Ukraine: en position de force, Poutine envoie un message

Photo : Sputnik/Kremlin via REUTERS

La nouvelle dynamique diplomatique entre Moscou et Washington pourrait modifier l’échiquier géopolitique ukrainien. Après des mois de tensions glaciales, le président russe Vladimir Poutine manifeste une volonté de dialogue avec les puissances occidentales. Cette ouverture survient alors que Donald Trump multiplie les critiques envers le gouvernement de Kiev, créant une situation diplomatique inédite où les relations russo-américaines semblent se réchauffer au détriment du soutien traditionnel à l’Ukraine.

Une main tendue sous conditions

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a confirmé la disposition de Moscou à entamer des pourparlers sur l’Ukraine. Cette annonce marque un changement notable dans la rhétorique russe, traditionnellement plus fermée aux compromis. Les récentes négociations à Riyad entre délégations russe et américaine, qui ont duré plus de quatre heures, témoignent de cette nouvelle approche. Le conseiller présidentiel russe Iouri Ouchakov souligne que ces discussions ont permis d’explorer sérieusement un rapprochement entre les positions des deux pays, même si les modalités précises des futures négociations restent à définir.

Les tensions Kiev-Washington rebattent les cartes

L’administration Trump adopte désormais une position critique envers le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Selon Peskov, cette distance croissante entre Washington et Kiev résulte directement des « déclarations incorrectes » du dirigeant ukrainien envers certains chefs d’État. Cette friction diplomatique entre alliés traditionnels modifie considérablement la donne stratégique. Le département d’État américain a d’ailleurs annoncé que Sergueï Lavrov et Marco Rubio ont convenu de former des groupes de négociation spécifiques, illustrant cette nouvelle convergence russo-américaine.

Un ballet diplomatique orchestré au plus haut niveau

L’entretien téléphonique du 12 février entre Poutine et Trump a catalysé cette séquence diplomatique. Les deux dirigeants ont abordé plusieurs dossiers internationaux, accordant une place centrale à la résolution du conflit ukrainien. Cette conversation a directement débouché sur l’organisation des pourparlers de Riyad, démontrant une volonté partagée d’avancer sur ce dossier. Les deux présidents ont également acté le principe d’une rencontre au sommet, signalant leur détermination à poursuivre cette dynamique de dialogue. Cette configuration diplomatique inédite pourrait redessiner les contours de la crise ukrainienne, même si la concrétisation de ces intentions pacifiques reste suspendue aux négociations à venir.