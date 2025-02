USA – Canada : Trump veut relancer un gros projet abandonné par Biden

Photo : SAUL LOEB / via Reuters

Donald Trump poursuit la mise en œuvre de ses engagements en matière d’énergie et d’infrastructures. Il a récemment annoncé sa volonté de relancer le projet d’oléoduc Keystone XL, abandonné en 2021 au début du mandat de son prédécesseur. Le projet, qui vise à renforcer l’acheminement du pétrole canadien vers les États-Unis, avait déjà fait l’objet de décisions successives sous les administrations précédentes.

Lundi, sur son réseau Truth Social, le président américain a exprimé son souhait de voir redémarrer les travaux de construction de Keystone XL sans plus attendre. Il a interpellé la société canadienne TC Energy, qui pilotait le projet, l’invitant à reprendre le chantier. Il a par ailleurs laissé entendre qu’une autre entreprise pourrait s’en charger si TC Energy ne se montrait pas intéressée. Le président a mis en avant la flexibilité de son administration pour faciliter les autorisations et accélérer le lancement des travaux.

Publicité

Ce projet d’oléoduc, initialement porté par le gouvernement canadien, s’inscrit dans une dynamique de coopération économique entre les deux pays. Il avait été annulé une première fois sous Barack Obama en raison de son impact environnemental, avant d’être relancé par Donald Trump lors de son précédent mandat. En 2021, Joe Biden avait de nouveau stoppé le projet, dans le cadre de sa politique de transition énergétique, suscitant la déception du gouvernement canadien et des acteurs du secteur pétrolier.

Les déclarations de Donald Trump interviennent dans un contexte de tensions commerciales croissantes avec le Canada et le Mexique. Il a récemment menacé d’imposer des droits de douane de 25 % sur certains produits en provenance de ces pays. Toutefois, une taxation réduite, à hauteur de 10 %, a été annoncée pour le secteur énergétique canadien. Le Canada représente actuellement 60 % des importations américaines de pétrole brut, ce qui confère à ces nouvelles mesures un impact stratégique sur les relations entre Washington et Ottawa.

Par ailleurs, le président américain a multiplié les déclarations sur son ambition de renforcer l’intégration économique avec le Canada. Il a notamment évoqué, à plusieurs reprises, l’idée d’en faire le 51e État américain, s’appuyant sur l’importance des échanges commerciaux entre les deux nations. Cette posture alimente les débats sur l’évolution des relations bilatérales et la souveraineté énergétique du Canada.

Keystone XL visait à prolonger l’oléoduc existant afin de transporter davantage d’hydrocarbures depuis la province canadienne de l’Alberta vers plusieurs destinations aux États-Unis. Si ce projet est soutenu par le gouvernement canadien pour des raisons économiques, il reste vivement critiqué par les défenseurs de l’environnement, qui dénoncent son impact sur le climat. De son côté, Donald Trump réaffirme sa volonté de favoriser l’exploitation des ressources fossiles, fidèle à sa ligne directrice en matière d’énergie.

Publicité

Avec cette initiative, le président américain réaffirme sa politique énergétique et économique, tout en envoyant un message clair aux partenaires commerciaux des États-Unis. La relance de Keystone XL pourrait redessiner les équilibres entre Washington et Ottawa, et relancer les débats sur la place des énergies fossiles dans les choix stratégiques des deux pays.