Maghreb: l’Espagne s’allie à un acteur clé dans le domaine de la sécurité

La coopération entre États constitue un levier essentiel pour renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles dans divers secteurs. En matière de sécurité, l’échange d’expériences et la coordination des efforts permettent de mieux faire face aux défis communs. C’est dans cette optique que l’Algérie et l’Espagne poursuivent leur dialogue en vue d’un renforcement de leur collaboration sécuritaire.

Lors de sa visite en Espagne, le ministre de l’Intérieur algérien, Brahim Merad, a échangé avec son homologue espagnol, Fernando Grande Marlaska Gomez, sur les enjeux sécuritaires communs et les perspectives de coopération bilatérale. Qualifiant cette visite de particulièrement importante, Merad a insisté sur la nécessité d’intensifier les efforts conjoints pour répondre aux menaces transnationales, telles que le terrorisme, le crime organisé et la cybercriminalité.

Dans ce cadre, les discussions ont porté sur la mise en place de programmes conjoints visant à renforcer la coordination entre les institutions des deux pays. Parmi les axes prioritaires figurent la lutte contre la criminalité transfrontalière, incluant le trafic d’armes, de drogues et de produits chimiques, ainsi que le trafic d’êtres humains. Merad a souligné que l’efficacité des stratégies sécuritaires repose sur un échange d’informations renforcé entre les services concernés, afin de démanteler les réseaux criminels et de neutraliser les menaces émergentes.

La question migratoire a également occupé une place centrale dans les échanges entre les deux ministres. Conscient des défis posés par la migration irrégulière, l’Algérie a adopté une approche globale visant à atténuer les risques et à assurer une prise en charge adaptée du phénomène. Merad a rappelé que la gestion durable de cette problématique nécessite une attention particulière au développement économique des pays d’origine, afin de limiter les flux migratoires et leurs conséquences.

Au-delà des aspects sécuritaires, cette rencontre a permis d’examiner d’autres pistes de collaboration, notamment dans les domaines du développement local, de la gouvernance territoriale et de l’aménagement urbain. Ces thématiques s’inscrivent dans une dynamique plus large de renforcement des relations bilatérales, avec pour objectif de promouvoir un partenariat mutuellement bénéfique.